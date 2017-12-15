Sputnik Азербайджан запустил акцию #ЁлкаДоброты

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В преддверии Нового года в Баку стартовала благотворительная акция #ЁлкаДоброты.

В рамках проекта, инициированного информационным агентством и радио Sputnik Азербайджан , организуется сбор подарков для юных пациентов, проходящих лечение в детской клинике Национального центра онкологии.

Цель проекта — помочь детям ощутить волшебную атмосферу одного из самых долгожданных и любимых праздников.

49 детей заполнили специальные открытки-послания для Деда Мороза. В них юные пациенты рассказали о том, какие подарки хотели бы получить на Новый год. Sputnik Азербайджан взялся передать пожелания детей по назначению и приглашает всех неравнодушных людей подарить мужественно сражающимся с болезнью ребятам праздник.

Все подарки будут переданы детям как раз к Новому году. Акцию можно поддержать в социальных сетях, поделившись хештегом #ЁлкаДоброты.