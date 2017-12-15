Благотворительный турнир поможет семьям с детьми-инвалидами

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ежегодный благотворительный турнир Strawberry Fields Cup 2017 состоится в Вильнюсе 18-19 декабря. Как сообщили в благотворительном фонде "Нужна помощь", в соревнованиях примут участие киберспортсмены из шести европейских футбольных клубов "Аякс", "Валенсия", "Динамо-Киев", "Локомотив", "Манчестер Сити" и "Рома".

По словам организаторов, в рамках турнира фонд опробует новый механизм сбора средств. Через платформу для волонтерского фандрайзинга "Пользуясь случаем" зрители и спортсмены смогут пожертвовать деньги в пользу "Гостевого дома".

Это благотворительный проект некоммерческой организации "Перспективы", помогающей семьям с детьми-инвалидами. В "Гостевом доме" родители могут на время оставить ребенка в комфортной и дружественной атмосфере, чтобы ненадолго отлучиться по своим делам. По сути, это квартира, в которой несколько детей или взрослых с инвалидностью могут недолго пожить под присмотром педагогов и социальных работников.