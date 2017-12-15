Продолжение следует: обратный отсчет до девятого "Душевного Bazar’а"

Диана Левкович специально для проекта "Социальный навигатор"

В московском Гостином дворе прошла восьмая предновогодняя благотворительная ярмарка "Душевный Bazar". В ней приняли участие более 60 некоммерческих организаций и социальных предпринимателей как из Москвы, так и из других регионов России. Ярмарку посетило около 15 тысяч человек.

Стать частью целого, чего-то очень трогательного и незабываемого можно было 10 декабря 2017 года. Москвичи и гости столицы приходили в первую очередь за непередаваемой душевной атмосферой и теплотой. Все дружно пели песню "В лесу родилась елочка" и каждый час водили хороводы вокруг главной елки "Душевного Bazar'a".

Совершенно разные социальные проекты были представлены на стендах фондов-участников и партнеров ярмарки. Начался день со знакомства и общения с Дедом Морозом и продолжился под концертную программу, которая развернулась на двух сценах. Большое количество мастер-классов, спортивных активностей, автограф-сессии со звездами спорта, телевидения и кино, показательные выступления и, конечно же, красивые фотографии на стендах с "инстабудками" — все это сопровождало гостей на протяжении восьми часов.

Одной из самых необычных площадок ярмарки стала "Новогодняя почта фонда "Созидание". Здесь не просили пожертвований деньгами, но предлагали потратить время и усилия, чтобы собрать посылки для тех семей, которые нуждаются в самых простых вещах — обуви и одежде. 90 посылок уже на этой неделе отправятся в разные регионы России. А на площадке фонда продовольствия "Русь" волонтеры и гости ярмарки собрали больше 500 продуктовых наборов для подопечных фонда.

255 гостей принесли подарки некоммерческим организациям под "Благотворительную елку", при этом часть подарков приобретали прямо на ярмарке. К радости организаторов, только фонд "Старость в радость" увез с ярмарки 20 тяжелых коробок. В квесте "Собери подарок для бабушек и дедушек" приняли участие 52 человека.

Впервые контентным партнером ярмарки выступил фонд "Нужна помощь" с проектом "Пользуясь случаем". Его команда провела самый настоящий день именинника для тех, кто родился в первом зимнем месяце. А Еврейский музей и Центр толерантности представил на ярмарке проекты "ДоброTouch" и "Калейдоскоп народных игр". И конечно, центром притяжения гостей ярмарки стала площадка проекта "Душевная Москва" — огромная новогодняя инсталляция и тач-панели с шуточными тестами и виртуальной навигацией по ярмарке (проект комитета общественных связей города Москвы, который также поддержал ярмарку как победителя конкурса субсидий).

Как всегда, проект невозможно представить без помощи волонтеров: это часть большой команды "Душевного Bazar'a" разного возраста (от 7 до 57 лет), всего больше 400 человек. Они помогали гостям ориентироваться в пространстве, рассказывали о конкретных площадка и активностях на них, помогали искать потерявшихся на площадке детей, а также создавали новогоднее настроение.

В этом году волонтеры заметно помолодели. Десятая часть волонтеров — дети, поэтому средний возраст наших помощников, которые зарегистрировались заранее, составил 21 год. Самой младшей — 7 лет, самому старшему — 57. На деле волонтеров было больше, ведь помощником можно было стать хотя бы на 10-20 минут прямо на ярмарке.

Только за один день ярмарки участники собрали на социальные проекты более 4,2 миллиона рублей, не считая онлайн-сборов и партнерств, возникших и реализованных в рамках благотворительной ярмарки.

Проект еще продолжается: до 23 декабря включительно можно поддержать участников всероссийского "Душевного Bazar'a на "Добре Mail.Ru". Команда проекта уже приняла решение о том, что девятой предновогодней благотворительной ярмарке в Москве в 2018 году быть.

Организаторы проекта просят всех, кто был в минувшее воскресенье на самой душевной ярмарке страны, поделиться своим мнением и заполнить анкету обратной связи.