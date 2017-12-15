РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Социальный навигатор
Жизнь без преград

Продолжение следует: обратный отсчет до девятого "Душевного Bazar’а"

15:4915.12.2017
0310
© Фото предоставлено Комитетом общественных связей г.Москвы.Продолжение следует: обратный отсчет до девятого Душевного Bazar’аПродолжение следует: обратный отсчет до девятого Душевного Bazar’а
© Фото предоставлено Комитетом общественных связей г.Москвы.

Диана Левкович специально для проекта "Социальный навигатор"

В московском Гостином дворе прошла восьмая предновогодняя благотворительная ярмарка "Душевный Bazar". В ней приняли участие более 60 некоммерческих организаций и социальных предпринимателей как из Москвы, так и из других регионов России. Ярмарку посетило около 15 тысяч человек.

Стать частью целого, чего-то очень трогательного и незабываемого можно было 10 декабря 2017 года. Москвичи и гости столицы приходили в первую очередь за непередаваемой душевной атмосферой и теплотой. Все дружно пели песню "В лесу родилась елочка" и каждый час водили хороводы вокруг главной елки "Душевного Bazar'a".

Всероссийский Душевный Bazar на Добре Mail.Ru собрал более 500 тыс. рублей
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Всероссийский Душевный Bazar на Добре Mail.Ru собрал более 500 тыс. рублей
Совершенно разные социальные проекты были представлены на стендах фондов-участников и партнеров ярмарки. Начался день со знакомства и общения с Дедом Морозом и продолжился под концертную программу, которая развернулась на двух сценах. Большое количество мастер-классов, спортивных активностей, автограф-сессии со звездами спорта, телевидения и кино, показательные выступления и, конечно же, красивые фотографии на стендах с "инстабудками" — все это сопровождало гостей на протяжении восьми часов.

Одной из самых необычных площадок ярмарки стала "Новогодняя почта фонда "Созидание". Здесь не просили пожертвований деньгами, но предлагали потратить время и усилия, чтобы собрать посылки для тех семей, которые нуждаются в самых простых вещах — обуви и одежде. 90 посылок уже на этой неделе отправятся в разные регионы России. А на площадке фонда продовольствия "Русь" волонтеры и гости ярмарки собрали больше 500 продуктовых наборов для подопечных фонда.

255 гостей принесли подарки некоммерческим организациям под "Благотворительную елку", при этом часть подарков приобретали прямо на ярмарке. К радости организаторов, только фонд "Старость в радость" увез с ярмарки 20 тяжелых коробок. В квесте "Собери подарок для бабушек и дедушек" приняли участие 52 человека.

Впервые контентным партнером ярмарки выступил фонд "Нужна помощь" с проектом "Пользуясь случаем". Его команда провела самый настоящий день именинника для тех, кто родился в первом зимнем месяце. А Еврейский музей и Центр толерантности представил на ярмарке проекты "ДоброTouch" и "Калейдоскоп народных игр". И конечно, центром притяжения гостей ярмарки стала площадка проекта "Душевная Москва" — огромная новогодняя инсталляция и тач-панели с шуточными тестами и виртуальной навигацией по ярмарке (проект комитета общественных связей города Москвы, который также поддержал ярмарку как победителя конкурса субсидий).

Душевный Bazar прошел в Гостином дворе
© Фото : Предоставлено проектом "Душевный Bazar"
"Душевный Bazar-2016" собрал более 9 миллионов рублей
Как всегда, проект невозможно представить без помощи волонтеров: это часть большой команды "Душевного Bazar'a" разного возраста (от 7 до 57 лет), всего больше 400 человек. Они помогали гостям ориентироваться в пространстве, рассказывали о конкретных площадка и активностях на них, помогали искать потерявшихся на площадке детей, а также создавали новогоднее настроение.

В этом году волонтеры заметно помолодели. Десятая часть волонтеров — дети, поэтому средний возраст наших помощников, которые зарегистрировались заранее, составил 21 год. Самой младшей — 7 лет, самому старшему — 57. На деле волонтеров было больше, ведь помощником можно было стать хотя бы на 10-20 минут прямо на ярмарке.

Только за один день ярмарки участники собрали на социальные проекты более 4,2 миллиона рублей, не считая онлайн-сборов и партнерств, возникших и реализованных в рамках благотворительной ярмарки.

Проект еще продолжается: до 23 декабря включительно можно поддержать участников всероссийского "Душевного Bazar'a на "Добре Mail.Ru". Команда проекта уже приняла решение о том, что девятой предновогодней благотворительной ярмарке в Москве в 2018 году быть.

Организаторы проекта просят всех, кто был в минувшее воскресенье на самой душевной ярмарке страны, поделиться своим мнением и заполнить анкету обратной связи.

Комментировать
Жизнь без преград
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена