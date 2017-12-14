Шар в дар: молодые художники поддержали проект хосписа "Мечты сбываются"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л.Штиглица торжественно передали Детскому хоспису новогодние игрушки, специально расписанные студентами и преподавателями для проекта "Мечты сбываются".

Новогодние сувениры предназначены для тех людей, которые стали благотворителями проекта и в канун Нового года исполняют сокровенные желания детей с тяжелыми заболеваниями.

"Я сердечно благодарю студентов, преподавателей и администрацию академии за то, что на протяжении четырех лет вы помогаете Детскому хоспису. Авторские сувениры, созданные вами, становятся отличительной чертой нашего проекта, и для нас это большая честь", — обратился к собравшимся исполнительный директор Детского хосписа Павел Крупник.

© Пресс-служба Санкт-Петербургского детского хосписа Исполнительный директор Санкт-Петербургского детского хосписа Павел Крупник © Пресс-служба Санкт-Петербургского детского хосписа Исполнительный директор Санкт-Петербургского детского хосписа Павел Крупник

Он рассказал, что люди, которые становятся благотворителями проекта, участвуют в нем абсолютно бескорыстно, не рассчитывая на ответные подарки. Для них главное — подарить радость ребенку, оправдать его веру в чудо. "Поэтому нам особенно приятно так же неожиданно и спонтанно преподнести и им небольшой сюрприз, — отметил он. — Я очень рад, что Художественно-промышленная академия имени Штиглица нас поддерживает и с ее помощью мы можем сделать это".

Новогодние игрушки с радостью создают не только студенты, но и преподаватели. Воображение художников и дизайнеров в процессе работы ничем не ограничивается, и на шарах появляются самые разнообразные рисунки и мотивы.

Как рассказала и.о. ректора Анна Кислицина, создание игрушек для проекта "Мечты сбываются" становится доброй традицией, и она будет продолжена в следующем году.

Проект "Мечты сбываются" помогает осуществить детские мечты уже 14 лет. В 2016 году было исполнено более 340 желаний. В этом году порядка 500 пациентов, проходящих лечение в различных клиниках страны, направили свои заявки в фонд и ожидают, что под Новый год исполнится их заветные мечты. О чем мечтают дети, можно посмотреть здесь. Одни желания уже исполняются, другие еще ждут своих "волшебников".