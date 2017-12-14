Не подсесть на "грантовую иглу": особенности благотворительности в России

Грантовая поддержка — это уникальная возможность для некоммерческих организаций получить дополнительный ресурс для продолжения социально значимой работы. Всего в 2017 году государство выделило для этих целей 7 миллиардов рублей. Однако, по словам председателя комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Александра Ткаченко, помощь государства может вызвать у НКО финансовую зависимость: главное для некоммерческих организаций — не подсесть на "грантовую иглу".

"Есть риск, что НКО перестанут зарабатывать деньги. Если ты можешь получить стабильное финансирование на ближайшие пару лет, то потребность диверсифицировать источники финансирования не всегда остается очевидной. Этот риск нужно учитывать при выделении президентских грантов и сохранять жесткие условия по софинансированию проектов", — отметил Ткаченко в ходе выступления на совместном заседании совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества и Общественной палаты.

Также он поднял тему этики в благотворительности и отметил, что во многом именно НКО формируют отношение общества к социальной тематике.

"От того, как НКО говорят о социальных проблемах и своей деятельности в СМИ, как собирают средства, зависит отношение общества к политике государства в социальной сфере", — сказал Ткаченко.

В связи с этим он отметил, что не все аспекты деятельности благотворительных организаций можно закрепить законодательно, поэтому разработка внутренних правил этики должна быть инициирована профессиональным сообществом.

Кроме того, Ткаченко подчеркнул, что одним из самых важных государственных решений в области развития НКО является принятие поправок в федеральный закон о некоммерческих организациях (ФЗ №7). Эти изменения важны, потому что определяют порядок получения статуса социально ориентированной НКО (СО НКО). Сейчас реестр СО НКО находится в процессе формирования.

"В этом году около 30 организаций получили этот статус, некоторые из них в регионах уже получили бюджетное финансирование, но очевидно, что потенциал НКО не используется на все 100%", — пояснил Ткаченко.

Одним из барьеров для развития благотворительности в России он назвал низкий уровень доверия граждан. Он возникает из-за всевозможных лжеблаготворителей и мошенников, обманывающих доверчивых россиян из якобы благих намерений.

"МВД и Общественной палате РФ необходимо проработать вопросы включения показателей по мошенничеству под видом благотворительности в план статистики МВД. Разработка мер по надзору в этой сфере тоже должна идти в консультации с благотворительным сообществом — это только усилит качество проработки мер", — заявил Ткаченко.

В завершение выступления он заявил, что поддержка сенаторами одной-двух благотворительных инициатив в том или ином регионе могла бы дать сильнейший толчок развитию благотворительности в целом.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала на заседаниях с сенаторами еще раз поднять вопрос создания детских хосписов в регионах.