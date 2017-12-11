Встреча мечты: узнать актрису на сцене и в жизни

В свои 15 лет Даша увлекается компьютерными играми, играет на гитаре, сочиняет стихи, а также активно учит английский язык — девочка мечтает, когда вырастет, переехать в Великобританию.

Однако сейчас Даша проходит курс лечения в Санкт-Петербурге, после того как ей поставили диагноз "опухоль Вильмса", или нефробластома, — злокачественное заболевание почек.

Когда Даше предложили поучаствовать в благотворительном проекте детского хосписа "Мечты сбываются", она задумалась: о чем же попросить? О таком, чтобы воспоминания остались на всю жизнь!

И тут девочка вспомнила, что одна из ее любимых актрис Мария Порошина работает как раз в Санкт-Петербурге! Летом вместе с мамой девочка ходила на спектакль с участием актрисы и осталась под большим впечатлением. Ей было интересно узнать, какова звезда в обычной жизни. Когда еще выпадет такой шанс?

© Пресс-служба Санкт-Петербургского хосписа Актриса Мария Порошина с Дашей © Пресс-служба Санкт-Петербургского хосписа Актриса Мария Порошина с Дашей

Поначалу Мария не была уверена, что у нее получится встретиться с Дашей лично, поэтому она записала для девочки видеообращение. Но все сложилось удачно, и актриса пришла к Даше в гости — по-простому, на чай с пирожными. Сначала визит планировался недолгий, но в итоге Даша и ее мама общались с Марией больше часа. Разговаривали обо всем — о творчестве, семье, Дашиных интересах и увлечениях.

"Она такая замечательная, простая, и такое ощущение, как будто мы давно знакомы!", — поделилась впечатлениями Даша.

Для Даши и ее мамы этот день стал сказочным, незабываемым. Теперь они планируют свой следующий поход в театр, ведь ощущения от спектакля должны быть совсем другие, когда видишь на сцене не только актрису, но уже знакомого в жизни, в повседневном общении человека.