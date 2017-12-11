"Дари радость на Рождество": открыт сбор подарков для нуждающихся

В нескольких областях России стартует акция "Дари радость на Рождество", которую проводит православная служба помощи "Милосердие". Как сообщили организаторы, объявлено начало сбора рождественских подарков для тяжелобольных детей, одиноких стариков, бездомных и малоимущих людей, многодетных семей и пациентов больниц.

В течение месяца на сайте акции dari.miloserdie.ru любой желающий может выбрать подарок для нуждающихся. В этом году акция проходит в Москве, а также в Брянской, Кемеровской и Смоленской областях.

Принять участие в акции можно до 5 января включительно. Поддержать акцию "Дари радость на Рождество" можно по SMS. Для этого нужно отправить SMS со словом "Рождество" и суммой пожертвования на номер 3434 — например, "Рождество 200".

Эти средства будут направлены на покупку подарков для нуждающихся. Любой желающий принять участие в акции может выбрать подарок по сердцу и по карману: например, бескаркасный пуфик для 11-летнего Антона из Свято-Софийского социального дома для детей с тяжелыми нарушениями развития или набор пряжи и спиц для одинокой Светланы Анатольевны, которая борется с онкологическим заболеванием.

Акция "Дари радость на Рождество" проходит с 2011 года. В прошлом году в рамках акции собрали более 27 тысяч подарков в 12 городах России.