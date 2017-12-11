"Душевный Bazar" объединил душевную Москву

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Предновогодняя благотворительная ярмарка "Душевный Bazar", самая масштабная в России, состоялась 10 декабря в Гостином дворе. Как сообщили в комитете общественных связей города Москвы, на площадке "Душевной Москвы" был установлен уникальный новогодний арт-объект, возле которого гости ярмарки фотографировались на память, а также узнавали на тач-панелях о возможностях портала mos.ru. Площадку посетило несколько тысяч человек, в том числе известные блогеры и звезды шоу-бизнеса.

По словам организаторов, "Душевный Bazar" стал настоящим праздником добрых дел, дарящим счастье и улыбки всем его участникам. Ярмарку посетило более 15 тысяч человек, каждый из которых смог погрузиться в атмосферу радости и доброты на многочисленных интерактивных площадках, занимаясь творческими активностями, приобретая новогодние сувениры и изготавливая подарки своими руками для подопечных благотворительных фондов.