РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Жизнь без преград

Ребенок и боль: проблемы детского паллиатива обсудили в Москве

21:1308.12.2017
(обновлено: 21:14 08.12.2017)
0240
© РИА Новости / Александр НатрускинРебенок и боль: проблемы детского паллиатива обсудили в МосквеРебенок и боль: проблемы детского паллиатива обсудили в Москве
© РИА Новости / Александр Натрускин

Чем отличается детский паллиатив от взрослого? Какова роль благотворительных фондов, законодателей и бизнеса в общем деле — реабилитации детей во время и после тяжелых заболеваний? Как вернуть исцелившихся детей к полноценной жизни в обществе? На эти и многие другие вопросы пытались найти ответы спикеры и гости на открытии восьмой научно-практической конференции "Ребенок в ситуации тяжелого заболевания: практика психосоциальной реабилитации", которое состоялось в пятницу, 8 декабря, в МИА "Россия сегодня".

Паллиативная помощь: качественная жизнь до конца
© РИА Новости / Михалевич
Паллиативная помощь: качественная жизнь до конца
Открытая дискуссия врачей, законодателей, специалистов НКО и волонтеров из разных регионов России, от Перми до Севастополя, была организована благотворительным фондом "Шередарь", который одним из первых взял на себя очень узкое направление реабилитации — психосоциальную реабилитацию детей после тяжелых заболеваний. В 2015 году фонд открыл первый в стране детский реабилитационно-оздоровительный центр "Шередарь" во Владимирской области, который сегодня по праву считается одним из немногих с полностью инклюзивной и безбарьерной средой.

На бесплатные смены в "Шередарь" приезжают дети, больные онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, а также их здоровые братья и сестры, так называемые сиблинги. За пять лет работы "Шередарь" принял более тысячи детей и обучил более тысячи волонтеров.
Во время мультимедийной пресс-конференции учредитель фонда и реабилитационного центра "Шередарь" Михаил Бондарев показал фильм, снятый несколько лет назад в детском хосписе Дублина, который стал образцом для лагеря под Владимиром.

Одним из московских героев фильма оказалась Диана Невзорова, гостья конференции, бывший главный врач Первого московского хосписа, заместитель директора недавно созданного центра, объединившего восемь московских хосписов в один, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России, председатель правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи.

Борьба не за количество, а за качество дней жизни

Кузнецова представила дорожную карту развития паллиативной помощи детям
© РИА Новости / Игорь Кинько
Кузнецова представила дорожную карту развития паллиативной помощи детям
"Каждый случай с ребенком — тяжелый. Этим и отличается детский паллиатив от взрослого. Во взрослом паллиативе все как будто понятно. Мы все понимаем, что взрослые люди могут стареть, могут умирать, у нас есть сценарий на эту ситуацию. На смерть детей сценария ни у кого нет", — говорит Невзорова.

Одной из проблем сегодня, по словам специалиста, является то, что медицинские работники не готовы оказать необходимую специализированную помощь, когда встречаются с проблемами детского паллиатива.

"Только установили диагноз, и ребенок уже нуждается в помощи, которая охватывает все нужды его и его семьи: духовные, психосоциальные, психологические, купирование физических симптомов", — продолжает Диана Невзорова.

Подход к помощи, который провозглашает паллиатив, — это не реанимация как продление жизни, не интенсивная терапия, чтобы бороться до последнего дня.

"Мы боремся не за количество дней жизни, а за качество этих дней. Это наша основная функция. Мы не торопим смерть, но мы спокойно к ней относимся. К этому не готовы медики, потому что цель любого из видов помощи, кроме паллиативной, — продление жизни и интенсивная терапия, что не является нашей целью", — говорит Невзорова.

Эта помощь оказывается до самых последних дней ребенку и его семье. Важным аспектом является поддержка после смерти ребенка как его родителей, так и братьев и сестер.

По словам Невзоровой, в этом году была инициирована экспертная оценка ВОЗ развития паллиативной помощи в России. Эксперты работали четыре дня и позитивно оценили ситуацию.

Как справиться с эмоциональным напряжением, даже если ты работаешь в хосписе
© Детский хоспис "Дом с маяком"
Как справиться с эмоциональным напряжением, даже если работаешь в хосписе
"Изменилось многое и в нормативно-правовом поле, и в облегчении доступа к опиоидным анальгетикам. Более того, Московский эндокринный завод уже делает опиоидные анальгетики, в том числе короткий морфин для детей. Это большой прорыв", — сказала Невзорова. Также специалист отметила, что уже к 2025 году в России будет весь перечень опиоидных анальгетиков для взрослых и детей.

"Но все равно всего, что происходит, мало", — говорит Невзорова.

Немаловажно и то, что люди со всей страны едут в Москву, а по факту паллиатив должен быть около дома.

Многое остается декларативным

Шередарь запускает программу реабилитации для детских онкологов
© РИА Новости / Варвара Гертье
"Шередарь" запускает программу реабилитации для детских онкологов
Об участии государственных органов в решении вопроса рассказал врач, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый: "Конечно, законодатели в долгу перед детской онкологией, потому что у нас многое остается декларативным. Декларативным остается приоритет детства. Хотя, конечно, и средства выделяются, и постепенное движение есть. <…> Мы сейчас в Орле пытаемся наладить паллиативную помощь и видим, что есть проблемы именно на законодательном уровне, которые очень трудно решить".

Круглый перечислил некоторые конкретные трудности, с которыми сталкиваются представители власти, пытаясь поддержать паллиатив в России: "Есть право выделить бюджетные средства, но есть условие, чтобы бюджет региона был недефицитным. Найдите мне такой регион в Центральном федеральном округе, где бы был недефицитный бюджет. <…> Мы сейчас получили грант на создание выездных бригад, но этого гранта хватит ровно на половину. А где взять вторую половину?".

По словам Владимира Круглого, на законодательном уровне прописан порядок помощи при онкологии, но о реабилитации сказано только то, что она должна проводиться в специализированных учреждениях.

В комитете по социальной политике Совета Федерации об этих проблемах думают, их обсуждают. Более того, сейчас готовится закон о паллиативной помощи, но проект этого закона еще не внесен в Госдуму.

Законодатели, благотворители, бизнес — только сообща

По словам директора центра "Шередарь" Ксении Давидсон, есть представители бизнеса, которые берут на себя некоторые статьи бюджета реабилитационного центра, и только сообща, если объединятся власти, благотворители, родители, педагоги, представители бизнеса и волонтеры, можно изменить ситуацию с детским паллиативом в России.

Открытие реабилитационного лагеря фонда Шередарь.
© Фото предоставлены пресс-службой фонда "Шередарь"
За пять лет "Шередарь" принял на реабилитацию более 1 тысячи детей
Один из примеров того, как законодатели возвращают "долг", — поддержка фонда "Шередарь" комитетом общественных связей и ресурсной поддержки НКО г. Москвы, который представлял на открытии конференции Антон Лопухин: "Это была очень непростая для нас история, потому что фонд "Шередарь" — общественная организация Владимирской области. Мы закрыли на это глаза и поддержали огромный проект, который по факту реализуется в Москве, на базе РДКБ. Мы очень хотим, чтобы этот проект был тиражируемым. Мы видим, что каждый рубль, который дает бюджет Москвы, расходуется так же эффективно, как его тратят самые высокоэффективные коммерческие компании".

Вопросы реабилитации детей связаны с повседневным ходом жизни, который как раз и меняется из-за тяжелой болезни.

"Существенно то, что ребенок, несмотря на то, что он болен, развивается, нуждается в тех же простых вещах, что и здоровые дети: общение со своими сверстниками, образование, игры", — заметила Диана Невзорова.

Эксперты сошлись во мнении, что лишь при взаимодействии государства, благотворительных фондов и представителей бизнеса систему паллиативной помощи в России удастся развить.

Комментировать
Жизнь без преград
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена