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Жизнь без преград

Форум "Добрая Казань" собрал участников со всей России

14:5308.12.2017
(обновлено: 15:00 08.12.2017)
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© Пресс-службой форума "Добрая Казань"Форум Добрая Казань собрал участников со всей РоссииФорум Добрая Казань собрал участников со всей России
© Пресс-службой форума "Добрая Казань"

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. 6-7 декабря 2017 года второй открытый форум "Добрая Казань. Благотворительность: опыт регионов" собрал более 300 участников — представителей благотворительных фондов и некоммерческих организаций, федеральных экспертов, представителей органов власти, бизнеса и СМИ. Открытый форум под эгидой проекта "Добрая Казань" прошел в Республике Татарстан во второй раз, его организаторами выступили мэрия Казани, АНО "Добрая Казань", сервис "Добро Mail.Ru" и Агентство социальной информации.

В пленарном заседании, посвященном ключевым факторам развития благотворительности, приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, член Общественной палаты РФ, директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова, руководитель сервиса "Добро Mail.Ru" Александра Бабкина и другие.

Форум "Добрая Казань" — это площадка, созданная в партнерстве с российскими экспертами в сфере благотворительности для образовательной поддержки казанских благотворительных фондов и организаций, заявил мэр Казани Ильсур Метшин. Как сообщили организаторы, в 2017 году форум вызвал большой интерес в регионах: "Добрая Казань" собрала участников из Ханты-Мансийска, Ульяновска, Архангельска, Нижнего Новгорода, Самары и целого ряда других городов и муниципальных образований Республики Татарстан.

Нравственные начала, добрососедство и великодушие горожан играют в развитии города не меньшее значение, чем экономические факторы, подчеркнул Ильсур Метшин, а развитие культуры благотворительности и волонтерства стоят в одном ряду с развитием инфраструктуры города, ремонтом дорог и домов, строительством новых микрорайонов и социальных учреждений, улучшением транспортной системы и делового климата. "Это важная часть репутации города и огромная движущая сила", — заявил мэр Казани.

© Пресс-службой форума "Добрая Казань"Форум "Добрая Казань" собрал участников со всей России
© Пресс-службой форума "Добрая Казань"
Форум "Добрая Казань" собрал участников со всей России
В 2017 году Республика Татарстан заняла третье место в рейтинге регионов, лидирующих по количеству победителей второго конкурса президентских грантов для некоммерческих организаций, уступив только Москве и Санкт-Петербургу, рассказал директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин:

"Это заслуженный результат конкурсного отбора и объективная высокая оценка вклада некоммерческого сектора Татарстана в решение социальных проблем. Это неслучайно: многолетний опыт, значимость, открытость, результативность деятельности организаций позволили Татарстану занять, по сути, первую строчку среди всех остальных регионов".

Казань постепенно становится столицей благотворительности и развития гражданских инициатив, а форум "Добрая Казань" выходит на федеральный уровень, собирая на своей площадке ведущих экспертов из разных регионов России, отметила член Общественной палаты РФ, директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова. Важно, что на форуме второй год подряд поднимается тема культуры благотворительности, подчеркнула она:

"Мы много обсуждаем различные практики и примеры, но очень важно говорить и о том, каким образом формировать культуру благотворительности, и о том вкладе, который могут вносить в формирование этой культуры как различные регионы нашей большой страны, так и федеральные структуры".

"Добру Mail.Ru" как сервису для благотворительности крайне важно профессиональное развитие НКО, заявила руководитель сервиса "Добро Mail.Ru" Александра Бабкина. "Мы рады, что во время работы форума гости обсудили способы повышения экспертизы многопрофильных и специализированных фондов, принципы работы с адресной помощью, важность перехода к системным проектам", — подчеркнула она.

На форуме состоялась торжественная церемония включения Казани в содружество "добрых городов", которое уже объединило более 80 российских городов и поселков. Символический ключ, который вручается каждому "доброму городу", мэру Казани Ильсуру Метшину передала директор благотворительного фонда "Добрый город Петербург" Дарья Буянова.

На площадках форума "Добрая Казань" эксперты обсудили практики вовлечения в благотворительность горожан и особенности межсекторного взаимодействия в сфере благотворительности. В рамках первого дня форума также состоялось ток-шоу "Мошенничество — новая угроза для репутации благотворительных организаций".

Второй день форума был посвящен дискуссиям и образовательным программам. Участники форума обсудили с экспертами актуальные практики в области правового обеспечения и профессиональной экспертизы НКО, а также познакомились с новыми технологиями для развития благотворительных проектов. В рамках форума состоялся workshop по оценке социальных и благотворительных проектов, на котором представители НКО получили рекомендации и экспертную оценку своих проектов.

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