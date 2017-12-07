Религиозные деятели и СМИ должны сотрудничать в области благотворительности

МОСКВА, 07 дек — РИА Новости.Тема благотворительности может стать более актуальной и читабельной, если журналисты и представители фондов готовы сотрудничать на более тесном уровне. Об этом заявили участники конференции "Благотворительность в исламе в зеркале отечественных СМИ", прошедшей в Москве в четверг.

В работе конференции приняли участие муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, руководитель Детского хосписа в Санкт-Петербурге, член Общественной палаты РФ, протоиерей Александр Ткачено, а также представители духовных управлений и СМИ.

"Мы сделали немало благих дел в уходящем году, — сказал муфтий Москвы Аляутдинов, возглавляющий благотворительный фонд "Закят". — Помощь и поддержка от имени россиян была оказана нуждающимся в Сирии, Ливане, Бангладеш. В скором времени окажем помощь Палестине".

По его словам, Россия оказывает помощь беженцам и будет это делать, но не по религиозным или национальным признакам. Российское присутствие обязательно не только в борьбе с экстремистами, но и в налаживании мирной жизни, лечении детей и стариков, подчеркнул муфтий.

Религиозный деятель выразил сожаление, что подобные благотворительные акции не всегда оперативно отражаются в отечественных СМИ.

В свою очередь журналисты предложили муфтию следующий формат сотрудничества: для того чтобы максимально оперативно освещать подобные благотворительные акции, необходимо брать журналистов с собой.

"Нам важно и нужно освещать благотворительные проекты от имени россиян по всему миру", — отметили представители СМИ, получив согласие Аляутдинова на данное предложение.

Протоирей Александр Ткаченко подчеркнул, что значимые проекты также следует обсудить на площадках Общественной палаты.

"Государственные институты власти готовы поддержать общественно значимые программы, в том числе такое направление, как благотворительность", — сказал он.

По словам Ткаченко, у Общественной палаты достаточное количество экспертов и специалистов, которые помогут религиозным и благотворительным центрам и СМИ успешно сотрудничать и реализовывать совместные планы.

"Наша общая задача — помогать больным и неимущим не только материальными средствами, но и добрым словом Божиим", — заключил член Общественной палаты Александр Ткаченко.