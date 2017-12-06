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Жизнь без преград

"Душевный Bazar": что нужно увидеть и попробовать

15:1506.12.2017
(обновлено: 15:22 06.12.2017)
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© "Душевный Bazar"Душевный Bazar: что нужно увидеть и попробоватьДушевный Bazar: что нужно увидеть и попробовать
© "Душевный Bazar"

Что такое "Душевный Bazar"? Это огромный волшебный город, где каждый сможет найти себе дело по душе. Более 60 некоммерческих организаций и социальных предпринимателей приготовили самые лучшие активности и представления своих площадок. 10 декабря с утра и до вечера в московском Гостином дворе благотворительная ярмарка будет излучать радость, счастье и бесконечные улыбки всех посетителей.

Диана Левкович специально для проекта "Социальный навигатор"

Семейное время

Кто ответит за Душевный Bazar в 2017 году?
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Кто ответит за "Душевный Bazar" в 2017 году?
Воскресенье — день семейный. Куда пойти на "Душевном Bazar'e" и провести его со смыслом? Первым делом отправляйтесь к фонду "Жизнь как чудо" и окажитесь внутри космического и магического калейдоскопа. Пускайте мыльные пузыри, "делайте" снег своими руками и просто представьте себя в роли иллюзиониста, который способен создавать любые чудеса.

Построить теплый и уютный дом Мумми Троллей, сделать малярные шапки из газет, смоделировать идеальную комнату в доме или нарисовать шедевр на "мольберте" можно с фондом "Река детства". Прекрасное времяпрепровождение по мотивам финской истории о Мумми Троллях.

© "Душевный Bazar"Участники "Душевного Bazar'а" смогут сделать малярные шапки из газет, смоделировать идеальную комнату в доме или нарисовать шедевр на «мольберте»
© "Душевный Bazar"
Участники "Душевного Bazar'а" смогут сделать малярные шапки из газет, смоделировать идеальную комнату в доме или нарисовать шедевр на «мольберте»

Особенно деятельным, и в первую очередь папам с сыновьями, будет интересно сходить на мастер-класс по столярному ремеслу и художественному оформлению деревянных изделий от центра равных возможностей детей-сирот "Вверх".

А как насчет того, чтобы посетить другую страну? А можно сразу две или даже четыре! Да, такое тоже возможно. Фонд "Здоровье и Жизнь" научит вас каллиграфии на четырех языках. Также ни в коем случае не пропустите мастер-классы по правильному завязыванию тюрбана (большого головного платка) и росписи мехенди (хной). И чтобы полностью прочувствовать атмосферу "дружбы народов", вас ждет шоу барабанщиков.

"Быстрее! Выше! Сильнее!"

Для самых активных четыре фонда-участника подготовили топ необычных спортивных игр:

1. Мастер-класс по гол-болу (футбол для незрячих людей) и игра с мячом с профессиональным тренером от фонда "Красно-белое сердце".

2. Лыжи, метание копья, бег с препятствиями и состязания на игровой приставке Kinect — это и еще много чего интересного на площадке фонда "Цвет жизни".

© "Душевный Bazar"Для самых активных четыре фонда-участника подготовили топ необычных спортивных игр
© "Душевный Bazar"
Для самых активных четыре фонда-участника подготовили топ необычных спортивных игр

3. На площадке фонда "Лыжи мечты" развернется целый роллердром: катание на роликовых коньках с участием чемпионки по фристайл слалому на роликах Кати Григорьевой.

4. А здесь вас ждет восхождение — скальная стенка от фонда "Шередарь", его сотрудники сделали все возможное, чтобы создать максимальную активность на площадке.

Взрослым нужно помогать

Как возраст перестает быть приговором для женщин в России
© РИА Новости / Александр Викулов
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О том, как просто выглядеть хорошо, молодо и свежо, расскажут стилисты и визажисты, которые будут гримировать бабушек и гостей, подберут стиль и помогут провести фотосессию на площадке фонда "Старость в радость". На площадке также будет проходить сбор подарков для подопечных домов престарелых и состоится презентация уникального приложения для помощи пожилым людям.

В мире животных

От чего становится особенно душевно на ярмарке, так это от наших четвероногих хвостатых друзей. Пять фондов на "Душевном Bazar'e" помогают бездомным животным. Сейчас мы расскажем о самых необычных и ожидаемых среди них активностях.

"Полоса препятствий" — оказаться в темноте, почувствовать себя беспомощным — это то, чего больше всего боятся люди. Собаки-поводыри фонда "Собаки — помощники инвалидов" помогут любому желающему пройти препятствия на площадке, но только с завязанными глазами. Площадка пользуется популярностью не первый год и собирает множество восхищенных отзывов. Ожидаются и похожие игры, где с закрытыми глазами нужно угадать какой-то продукт, фрукт или овощ по запаху или вкусу.

Учебно-кинологический центр  Собаки-помощники
© Фото предоставлено пресс-службой председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова
Четвероногие супергерои: как в России воспитывают собак-поводырей
Фонд помощи животным "Рэй" презентует на "Душевном Bazar'e" уникальный проект, или, другими словами, мобильное приложение "Помощник Рэй" для помощи бездомным кошкам и собакам. Каким образом? С помощью приложения в режиме реального времени на интерактивной карте Москвы и Подмосковья вы можете увидеть актуальные потребности приютов и выбрать доступную вам для выполнения задачу: отвести животное в клинику, купить корм, взять на передержку или просто выгулять.

Не знаете, как найти общий язык со своим питомцем? Тогда вам на площадку фонда "Pет. Не просто собаки". Здесь настоящие зоопсихологи помогут вам во всех возникших вопросах по взаимоотношениям с вашим домашним животным. А еще на площадке можно пообщаться с собаками-терапевтами и "создать" собственных собак из подручных канцелярских товаров.

Уникальный проект

Фонд "Дети-бабочки" представит свой уникальный благотворительный проект "Помоги, не касаясь" и новый вид помощи — через QR-код. Чтобы помочь, нужно считать QR-код смартфоном и затем провести платеж банковской картой. Пожертвование в 100 рублей тут же будет перечислено на счет фонда.

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