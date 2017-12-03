История девушки с безграничными возможностями

Людей с серьезными физическими нарушениями часто называют людьми с ограниченными возможностями, но наша героиня Саша — одна из тех, кто доказывает, что этот речевой оборот уже давно пора исключить из обихода.

Алина Семенова специально для проекта "Социальный навигатор".

Александра Агафонова — чемпионка мира по паралимпийскому плаванию, рекордсменка России и мира, с отличием окончила МГУ и продолжает там учебу, увлекается кино и снимает авторские фильмы. И все это несмотря на тяжелое поражение скелетно-мышечной системы. Корреспондент "Социального навигатора" побеседовал с Александрой и выяснил, как ей удается побеждать себя, соперников и предрассудки.

В отличие от других спортсменов, Александра не может работать руками — плывет с помощью ног и спины. И все равно побеждает. Говорит, соперники на одном из первых чемпионатов — в Европе, где она завоевала серебро, — после заплыва смотрели на нее с ужасом.

У Саши врожденное заболевание, редкое и тяжелое — артрогрипоз верхних и нижних конечностей. За этим сложным названием скрывается суровая реальность: при рождении девочка совсем не могла двигаться. Врачи посоветовали родителям отказаться от дочери, объясняя, что она никогда не сможет двигаться, не будет развиваться ни умственно, ни физически.

Но мама и папа Александры решили оставить ребенка и делать все, чтобы максимально улучшить ее жизнь. Так началась трудная кропотливая работа изо дня в день.

Музыка и спорт

Вопреки ожиданиям врачей девочка подросла и в буквальном смысле встала на ноги — начала ходить.

Конечно, об учебе в обычной школе думать не приходилось — Александре до сих пор нужен постоянный помощник. Она сменила несколько учебных заведений, пока рядом с ее домом не открылась школа с надомным обучением. Потом Александру отдали в музыкальную школу — девочка пела, выступала и даже немного училась играть на фортепьяно, хоть и по-своему.

Когда Александре было девять, родители привели дочь в бассейн — хотели, чтобы девочка научилась держаться на воде. Никакой речи о спортивной карьере и быть не могло. Александра вообще двигалась с трудом, но в первый же день проплыла четыре бассейна "Олимпийского" — это 200 метров.

"В то время я очень была увлечена музыкой, выступала на разных конкурсах, училась в музыкальной школе. Меня все это очень захватывало, и о плавании я вообще не думала", — признается Александра.

© Из личного архива Александры Агафоновой Когда у Александры появились первые результаты в плавании, тренер посоветовал попробовать себя в профессиональном спорте — паралимпийском © Из личного архива Александры Агафоновой Когда у Александры появились первые результаты в плавании, тренер посоветовал попробовать себя в профессиональном спорте — паралимпийском

Потом все изменилось.

"С возрастом у меня начали появляться комплексы, я стала понимать, что очень отличаюсь от других детей, и в один момент просто не захотела выходить на сцену, — рассказала Александра. — Мне казалось, что на меня все смотрят, на меня это очень давило. Зрители плакали на моих выступлениях, и я думала, это из-за того, что меня жалеют".

В это же время у Александры появились первые результаты в плавании, и тренер посоветовал попробовать себя в профессиональном спорте — паралимпийском.

Безграничные возможности

В 14 лет Александра в первый раз стала чемпионкой России, в 16 — вице-чемпионом мира.

"Спорт круто изменил мою жизнь, я стала много путешествовать, и, думаю, возможность видеть новые уголки мира была самой увлекательной в спортивной жизни. Мы очень много ездили по странам, знакомились с новыми людьми, очень много работали и почти не отдыхали", — рассказывает Александра.

В 2012 году Александра прошла все отборочные испытания для участия в летних Паралимпийских играх и должна была поехать в Лондон, но в последний момент не получилось.

"Я настолько была расстроена и подавлена, что решила для себя, что если от жизни брать что-то, то действительно уж стоящее", — сказала Александра.

Она решила переключиться на учебу: "В последний день подачи документов втайне от всех отнесла документы в МГУ, пересдала ЕГЭ, потому что мои срок действия утратили, и поступила в МГУ. И это было самое правильное мое решение. Безумно благодарна судьбе, что не поехала в Лондон".

Все произошло четко по кармическому правилу: одна дверь закрылась, а другая широко распахнулась. Александра стала студенткой журфака МГУ в 2013 году, и весь год после того, как не смогла попасть на Паралимпиаду, все равно продолжала тренироваться.

© Из личного архива Александры Агафоновой Александра Агафонова на факультете журналистики МГУ © Из личного архива Александры Агафоновой Александра Агафонова на факультете журналистики МГУ

Когда девушка увидела в конце июля свое имя в списке поступивших, радость накрыла ее с головой, и, поймав эту волну эйфории, она отправилась на чемпионат мира в Монреаль, где завоевала серебро.

Для однокурсников Александры тоже было (и, наверное, остается) загадкой, как эта девочка побеждает. И дело не только в соревнованиях, весь ее образ жизни — одна большая победа.

Как вы думаете, каким образом девушка, у которой не работают руки, может записывать лекцию? Сжав зубы. В буквальном смысле: Саша сжимает кончик ручки в зубах и старательно делает записи за преподавателем.

Чемпионка мира

В 2015 году Александра Агафонова наконец-то взяла золото на чемпионате мира в Глазго.

Александра рассказывает, что спортсменам советуют ни о чем не думать на выступлениях, а сама так не может. Всегда думает о чем-то и часто во время заплыва молится — несмотря на свои достижения, она по-прежнему не выходит на старт с чувством, что "всех порвет". Каждый раз сомневается, получится ли, и если нет, то что дальше? Что будет, если в этот раз не она первая коснется бортика — останется ли она в команде?

22-летняя чемпионка и рекордсменка мира, обладательница огромного количества титулов, чей шкаф увешан медалями и уставлен кубками, которая к тому же усердно тренируется, учится, дружит и любит (что тоже о многом говорит), — идеально для победы на главном соревновании спортивного мира.

© Из личного архива Александры Агафоновой Несмотря на свои достижения, Александра по-прежнему не выходит на старт с чувством, что "всех порвет" © Из личного архива Александры Агафоновой Несмотря на свои достижения, Александра по-прежнему не выходит на старт с чувством, что "всех порвет"

Но тут история уже известная: нашу сборную отстранили от участия в прошлогодней Паралимпиаде в полном составе. Несправедливо? На соревнованиях смотрят на спортсмена отдельно: вот он вышел на дорожку, прыгнул в воду, коснулся бортика. Выиграл — держи медаль.

А когда отстраняют команду целиком, никому и дела нет до каждого ее звена. За шумихой не видно маленькой хрупкой девочки, у которой есть мечты, стремления и, главное, невероятная сила.

Еще одна победа

Александра снова не попала на Паралимпиаду, но свои Игры у нее все-таки есть — зимние, в Сочи. Там она работала в качестве журналиста: происходящее, рассмотренное с другой стороны, показалось ей даже интереснее.

© Из личного архива Александры Агафоновой На Играх в Сочи Александра работала в качестве журналиста: происходящее, рассмотренное с другой стороны, показалось ей даже интереснее © Из личного архива Александры Агафоновой На Играх в Сочи Александра работала в качестве журналиста: происходящее, рассмотренное с другой стороны, показалось ей даже интереснее

"Я для себя уже давно решила, что плавание не будет занятием всей моей жизни, поэтому выбрала совершенно противоположную профессию", — сказала Александра.

Но новые победы были не за горами, и уж точно не за Воробьевыми.

"После Рио вплотную занялась учебой, работой, телепроектами и документальным кино. Мне очень нравится, я чувствую себя в этой сфере в своей тарелке", — сказала наша героиня.

Через год Александра стала призером Универсиады МГУ по журналистике — это дало ей право продолжить обучение в магистратуре факультета без вступительного экзамена.

В этом году Александра окончила бакалавриат журфака с красным диплом и сейчас учится на первом курсе следующей ступени высшего образования, продолжает тренировки, хотя говорит, что непонятно, что будет со сборной дальше: допустят ли команду до соревнований, получится ли не растерять форму после такого долгого перерыва.

Но вряд ли такой человек может остаться без дела — после факультетских занятий по документальному кино Александра увлеклась режиссурой.

"Мне больше нравится режиссура, я очень люблю кино, просто заболела этим. Мне нравится и теория, и практика", — сказала Александра.

31 октября на факультете журналистики МГУ состоялся показ лучших документальных фильмов, которые сняли выпускники-бакалавры. Александра появилась на мероприятии и как героиня фильма однокурсницы, и как режиссер своего собственного.

"В прошлом году я сняла свой документальный фильм, портрет, посвященный первому директору Чернобыльской АЭС после катастрофы в 1986 году. Мне безумно понравился весь процесс работы: я сделала его сама с нуля, только операторы помогали, — рассказывает Александра. — Когда я трое суток без перерыва делала монтаж фильма, ко мне пришло чувство такой наполненности, реальной значимости от всего того, что я делала… Это чувство сравнимо, наверное, только с рождением ребенка, потому что фильм — это в какой-то степени все равно ребенок режиссера. И когда я завершила монтаж, ко мне пришло такое облегчение и чувство выговоренности: все, что я копила в себе годами, наконец-то меня покинуло. Это ни с чем не сравнимо".

Александра — невероятно цельный и жизнерадостный человек вопреки всему, и, конечно, возникает вопрос, как ей, такой особенной, это удается, когда так много людей, которые "играют" в жизнь на более легком уровне, грустят, жалуются и унывают.

"Я просто по жизни такая. Прикольно же смеяться над жизнью, особенно когда тебе дают под зад", — говорит Александра.

А еще знакомые Александры обязательно оказываются знакомыми и ее родителей — они постоянно рядом, ведь дочь нуждается в их буквальной поддержке: одеться, выйти из дома, добраться куда-то… Те вещи, которые обычные люди делают сами и не задумываясь. А Александра — необычная.

Маленькая девочка с большими горящими глазами, невероятной волей и верой.