Уставших родителей ждут на семейном фестивале Family Tree Fest

Фонд "Подсолнух" специально для "Социального навигатора"

Родитель – самая захватывающая, творческая и изматывающая специальность. Постоянно приходится осваивать что-то новое, от кормления с ложки до регулирования подростковых конфликтов. Родитель – незаменимый человек. У него просто нет выходных и отпусков, поэтому родители, которые хорошо справляются со своей работой, фантастически устают и чаще всего не знают о помощи и не умеют просить о ней. Личным и профессиональным опытом по восполнению физических и душевных сил с уставшими родителями поделятся ведущие эксперты на семейном фестивале Family Tree Fest 9 декабря. Для участия необходимо пройти регистрацию>>.

Лекторий будет работать с 10.00 до 20.00 в городе мастеров "Мастерславль". Послушать лекции можно очно, заняв место в зале, а также подключившись к онлайн-трансляции или купив запись после фестиваля. С собой на фестиваль можно смело брать ребенка – скучать ему не придется. Малышей ждут бассейн, гигантские надувные конструкторы от "Праздника-сказки" и песочная анимация. Ребятам от шести лет понравится литературная и научная зоны, мастер-класс? по оригами и многое другое. Старшеклассники смогут посмотреть уникальную постановку о любви "За гаражами" от мастерской театральной импровизации "Кавардак", поработать в игротеке, организованной учениками Бахотского, Женей Кац, "Бандой умников" и семьей Никитиных.

В перерывах между занятиями дети и родители смогут посетить мама- и папа-маркет, выбрать для себя игрушки, поделки, книги и домашнюю выпечку. Большая часть средств, собранных от продажи билетов и покупок в маркетах, будет направлена на помощь подопечной благотворительного фонда "Подсолнух", 5-летней Лизе Чернышевой из Екатеринбурга. У девочки первичный иммунодефицит, врожденные нарушения иммунитета, и ей необходим дорогостоящий генетический анализ, чтобы правильно подобрать лечение. Помогая себе, родители смогут помочь и особенному ребенку.