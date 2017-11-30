Новогодняя сказка 18+

Когда наступает зима и за окном рано темнеет, становится грустно. Поэтому, наверное, люди придумали Новый год — самый волшебный, яркий, безоглядный праздник. Его ожидание скрашивает все — житейские проблемы, зимнюю хандру и даже противные болезни, которые так любят приходить именно зимой. В этот период мы с детства привыкли мечтать. Обязательно о нереальном, сказочном, волшебном — таком, чего не бывает. В глубине души с этим согласятся даже взрослые серьезные скептики. А уж дети…

Девочка Сабина как раз болела и, лежа в кровати, смотрела в окно, думая о том, что должно же произойти и с ней что-то чудесное. Какой-то личный волшебник, Дед Мороз именно для нее. И вот однажды вечером (так и начинаются сказки) в окне ее палаты появился Дед Мороз. Он возник в темном проеме, пролез в окно и оказался теплым и живым.

Они долго говорили о чудесах, мечтах и надеждах, о фотографиях, которые так здорово будет делать ярким солнечным летом. И так кстати из волшебного мешка появился долгожданный фотоаппарат. Завидуете? Представляете себе, что бы вы почувствовали в детстве? Признайтесь, большинство из нас, взрослых, так и не дождались воплощения своей новогодней мечты.

И вот кто-то решил не ждать, а делать. Сейчас, сегодня исполнить одну детскую мечту, чтобы потом, как бы ни складывалась жизнь этого ребенка, у него навсегда остался этот детский восторг настоящего чуда, вера в новогоднее волшебство.

Не показывайте текст ниже детям. Не выдавайте взрослых тайн. Проект "Мечты сбываются" проводится благотворительным фондом "Детский хоспис". Вот здесь можно посмотреть, о чем мечтают дети, и стать волшебником, как это произошло в истории с Сабиной.

Кстати, Дед Мороз признался, что в костюме с бородой и мешком спускался с крыши впервые и очень волновался, потому что сам когда-то мечтал о волшебнике в окне.

"Получилось, что моя детская мечта реализовалась в мечте этой девочки, кто из нас был в большем восторге — не знаю", — сказал добровольный волшебник.

А вы еще мечтаете, как в детстве?