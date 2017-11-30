Ярмарка подарков в поддержку Дома с маяком пройдет в Москве

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Новогодняя благотворительная ярмарка в пользу Детского хосписа "Дом с маяком" пройдет 10 декабря в Москве. Как сообщают организаторы, все собранные средства будут направлены на помощь неизлечимо больным детям, подопечным Детского хосписа. Лучшим подарком на Новый год для них станет возможность свободно дышать при помощи специального оборудования, передвигаться при помощи электрических колясок, жить без боли дома с родными и близкими.

Целый год дети, подопечные Детского хосписа и их семьи готовились к новогодней ярмарке. В рамках разнообразных мастер-классов они приготовили сувениры и подарки, которые можно будет приобрести за пожертвование на мероприятии. На ярмарке также будут представлены разнообразные новогодние подарки от друзей и партнеров Детского хосписа.

Детский хоспис "Дом с маяком" — это благотворительное медицинское учреждение. Хоспис живет на благотворительные пожертвования тысяч людей. Сейчас под опекой хосписа находится почти 500 детей. Задача хосписа — заботиться о качестве жизни ребенка и создавать условия, чтобы вся семья могла жить максимально полной, активной, нормальной жизнью. "Мы не знаем, сколько впереди времени, поэтому стараемся ничего не откладывать на завтра" — вот девиз Детского хосписа "Дом с маяком".