ЩедрыйВторник в России поставил новые рекорды

В России 28 ноября второй раз прошел международный день благотворительности #ЩедрыйВторник. Как сообщает фонд поддержки и развития филантропии "КАФ", к движению присоединилось более 1800 партнеров из 227 населенных пунктов от Калининграда до Камчатки, состоялось более 2000 разнообразных благотворительных событий, а объем онлайн-пожертвований вырос в 1,8 раза.

"Результаты второго года инициативы позволяют говорить о мощном отклике людей на призыв #ЩедрогоВторника — делать добрые дела вместе и вслух. 28 ноября благотворительность была повсюду — на федеральных телеканалах и в местных СМИ, в кафе и театрах, в институтах и детских садах, в кругу семьи и среди коллег. Теперь главное — сделать щедрым не только вторник, но и любой день в году", — говорит директор фонда и координатор движения в России Мария Черток.

В преддверии международного дня благотворительности #ЩедрыйВторник прошел флешмоб "Неделя признаний". 28 ноября хештег #ЩедрыйВторник лидировал во всех социальных сетях. Свои электронные признания на сайте Щедрыйвторник.рф и в социальных сетях оставили более 10 тысяч интернет-пользователей.

В #ЩедрыйВторник по всей России прошло множество благотворительных событий. К движению присоединились фонды, крупный и малый бизнес, частные лица. Тысячи людей посетили благотворительные выставки, ярмарки, концерты, присоединились к волонтерской активности, стали донорами крови и костного мозга, приняли участие в судьбе бездомных животных и во многом другом.