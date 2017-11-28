"Безумные чаепития" в пользу "Подари жизнь" собрали более 3 млн рублей

Благотворительный флешмоб фонда "Подари жизнь" "Безумное чаепитие" помог собрать 3 миллиона рублей для пятилетней Лизы Лучковой из Рязани. Как сообщили организаторы, теперь станет возможным продолжить ее лечение необходимым дорогостоящим препаратом.

Присоединялись к акции и пили чай в день рождения фонда известные музыканты и артисты. Соучредитель фонда "Подари жизнь", актриса Чулпан Хаматова провела чаепитие у себя дома. Марк Тишман, Митя Хрусталев, участники проекта "Голос", Максим Матвеев, Александр Цыпкин участвовали в безумном чаепитии в московском кафе.

© БФ "Подари жизнь" Актер Дмитрий Хрусталев и писатель Александр Цыпкин участвуют во флешмобе "Безумные чаепития" © БФ "Подари жизнь" Актер Дмитрий Хрусталев и писатель Александр Цыпкин участвуют во флешмобе "Безумные чаепития"

В этом году флешмоб проходит уже в четвертый раз. За четыре года "Безумное чаепитие" состоялось более чем в 90 городах России и в десятках стран мира. За это время удалось собрать более 18 миллионов рублей.

Сейчас пожертвования все еще поступают, ведь благотворительные вечеринки в честь дня рождения фонда "Подари жизнь" прошли не только в России. Чаепития традиционно устраивали в Лондоне, Страсбурге и Париже, а также в Лимассоле, Женеве и Абу-Даби. В этом году к доброй акции присоединились Урюпинск, Нерехт, Козловский район Чувашской Республики, Новошахтинск и Братск, всего уже более 90 городов.