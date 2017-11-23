Ткаченко: фонд президентских грантов готов оказывать помощь соискателям

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Фонд президентских грантов готов в следующем году оказывать содействие в оформлении документов тем организациям, которые подавали заявки, но не победили в конкурсе 2017 года. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии по вопросам благотворительности Общественной палаты РФ, член комиссии по распределению президентских грантов Александр Ткаченко.

"Тем кто участвовал, но не победил, важно понимать, что они прошли серьезную экспертную оценку. И даже если они недобрали баллы, фонд готов помочь проанализировать типовые ошибки и совершенствовать свою работу", – сказал он.

Предполагается, что первый в 2018 году конкурс на получение президентских грантов будет объявлен в феврале. По словам Ткаченко, объем средств, который планируется распределить в следующем году, будет не меньше, чем в текущем.

"В этом году общий объем государственных инвестиций в некоммерческий сектор составил порядка 7 миллиардов рублей. При этом среди распределенных средств порядка 1 миллиарда рублей получили благотворительные организации, работающие в сельской местности", – отметил он.

Ткаченко также подчеркнул, что более 1,6 тысячи НКО – две трети организаций-победителей – в этом году впервые получили президентские гранты.

"Важно отметить, что гранты перестают рассматриваться как средство для поддержания текущей деятельности организаций. Если раньше НКО подавали на гранты, чтобы платить зарплату или содержать офисы, то сейчас на конкурс пришло много интересных проектов. Грантовая деятельность становится инструментом развития организаций, а государство готово финансировать проекты, направленные на решение серьезных проблем", – заключил Ткаченко.