За пять лет "Шередарь" принял на реабилитацию более 1 тысячи детей

За пять лет работы благотворительный фонд "Шередарь" принял на реабилитацию более 1 тысячи детей, сообщили в фонде. "Шередарь", который отмечает пятилетие деятельности 23 ноября, — первый в России фонд, который специализируется на психосоциальной реабилитация детей после тяжелых заболеваний.

Эксперты фонда проводят полностью бесплатные программы терапевтического отдыха на базе собственного центра, а также передают знания о технологиях реабилитации региональным специалистам. Фонд помогает детям, жизнь которых долгое время была подчинена графику процедур и приема лекарств, научиться самим принимать решения и жить полноценной жизнью.

Программы психосоциальной реабилитации проводятся для детей 7-17 лет, которые перенесли тяжелые заболевания, а также их здоровых братьев и сестер. Программы проводятся в формате детского лагеря и чрезвычайно насыщенны.

В течение смены (восемь дней) дети участвуют в 35-40 различных мероприятиях — творческих мастерских, сплавах на байдарках, верховых прогулках, занятиях в веревочном парке, концертах, ярмарках, дискотеках и тому подобном.

Реабилитационный центр "Шередарь" находится во Владимирской области, в экологически чистом месте, на берегу реки Шередарь, которая и дала название фонду и центру. Здесь создана полностью инклюзивная среда с учетом потребностей детей. В этом году в центре появился современный дом со всем необходимым медицинским оборудованием. Ведется строительство еще одного дома — с настоящей сценой и зрительным залом, а также помещениями для занятий.