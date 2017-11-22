ЩедрыйВторник построил город благотворительности

#ЩедрыйВторник – это Всемирный день благотворительности, который празднуется в России уже второй год подряд.

Есения Бландова специально для "Социального навигатора"

До 28 ноября разнообразные инициативы по поддержке нуждающихся будут проводиться по всему миру. В прошлом году люди из самых разных уголков планеты собрали 168 миллионов долларов пожертвований всего лишь за 24 часа.

В Москве в рамках этой акции прошла интерактивная выставка в формате мини-города с тематическими стендами. Каждая из них была посвящена определенному виду благотворительности. Главная цель мероприятия, организованного фондом "КАФ" и партнерами, — показать, что благотворительность — это просто.

© РИА Новости / Есения Бландова #ЩедрыйВторник празднуется в последний вторник ноября во всем мире © РИА Новости / Есения Бландова #ЩедрыйВторник празднуется в последний вторник ноября во всем мире

"Надеемся, что #ЩедрыйВторник дойдет в регионы и действительно это будет день, когда все люди в России увидят, что благотворительности вокруг нас много, и сами тоже сделают что-то благотворительное. Может быть, первый раз попробуют", — сказала директор фонда "КАФ" Мария Черток.

"Сегодня на площадке "Флакона" откроется интерактивная Щедрая улица, на которой партнеры инициативы в игровом формате расскажут о том, какие благотворительные акции они запланировали на этой неделе", — поделилась Светлана Горбачева, директор по маркетингу и коммуникациям фонда.

Сделать пожертвование может любой желающий, поэтому на #ЩедромВторнике открыли "Неделю признаний". Этот проект предлагает благотворителям рассказывать о оказанной помощи не только родным или друзьям, но и всему миру, потому что это поможет другим людям узнать о том, что добрые дела доступны для всех.

"Это важно для каждого из нас просто потому, что те цифры, которые у нас есть, говорят о том, что из тех людей, которые участвовали в благотворительности, 50% молчат об этом. В социальных сетях об этом рассказывают семь человек из 100", — отметила Светлана Горбачева.

"Я предлагаю нам эту статистику сегодня сломать и признаваться в добрых делах прямо на нашей Щедрой улице", — добавляет она.

В "Академии благотворительных наук" можно было узнать о том, как сделать процесс пожертвования более простым и прозрачным, а самое главное, регулярным. В этой зоне был представлен стенд благотворительной платформы "Сбербанк вместе", которая поддерживает девять направлений помощи и 107 благотворительных организаций. Пользователь формирует свой благотворительный проект, устанавливает сумму, подключает карту, и ежемесячно происходит платеж.

© РИА Новости / Есения Бландова Стенды #ЩедрогоВторника были посвящены различным вариантам оказания благотворительной помощи © РИА Новости / Есения Бландова Стенды #ЩедрогоВторника были посвящены различным вариантам оказания благотворительной помощи

Таким образом, человек может пожертвовать свои средства либо на определенную ветку благотворительности, к примеру на поддержку детей-сирот, либо в конкретные фонды.

За восемь месяцев работы проект собрал 3,5 миллиона рублей.

Станция "Сувениры" предлагает дарить благотворительные сертификаты вместо корпоративных подарков.

"У нас запустилась история с благотворительностью вместо сувениров, когда компании могут поздравить своих сотрудников или же своих партнеров с праздниками, с любыми событиями компании и подарить им такое доброе дело. Подарить им сертификат, который позволяет совершить пожертвование в пользу любой организации, представленной на Благо.ру", — поделился представитель проекта.

© РИА Новости / Есения Бландова Проект Благо.ру предлагает заменить корпоративные подарки на благотворительные сертификаты © РИА Новости / Есения Бландова Проект Благо.ру предлагает заменить корпоративные подарки на благотворительные сертификаты

Фонд продовольствия "Русь" совместно с партнерами представил инициативу "Продукты в помощь", где каждый человек может купить еду для специального набора, который будет отправлен людям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

Стенд "Деловой центр" поддерживает фонд "Дети-бабочки".

Бесконтактные постеры, с помощью которых можно сделать пожертвование, будут расставлены в нескольких городах. Собранные средства пойдут на лечение детей с врожденным генетическим заболеванием кожи.

В конце Щедрой улицы расположился кинотеатр, который показывает фильмы с тифлокомментариями.

"Это специальный звуковой комментарий для фильма, чтобы он был доступен для просмотра людям с нарушениями зрения и слепых в том числе", — делится представитель компании, которая поддерживает данный проект.

В "Доме благодарных людей" каждый желающий мог послать настоящую бумажную открытку дорогому для себя человеку.

"Акция "Благодарю" была создана для того, чтобы возродить практику публичной благодарности", — отметила представитель проекта Анна Елясова.

Все интерактивное пространство этого мероприятия и сама международная акция #ЩедрыйВторник призваны показать людям, даже далеким от благотворительности, что помощь можно оказывать на регулярной основе различными способами. Этому способствуют и небезразличные люди — работники фондов, и современные технологии. Возможно, скоро в сознании людей закрепится не только ежегодная "черная пятница", но и #ЩедрыйВторник.