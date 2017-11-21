"Кино без барьеров" впервые пройдет в Санкт-Петербурге, сеансы бесплатны

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью "Кино без барьеров" пройдет на этот раз в Санкт-Петербурге, организаторами выступают региональная общественная организация людей с инвалидностью "Перспектива" и благотворительный фонд "Система". Как сообщили организаторы, зрители Северной столицы смогут увидеть лучшие картины фестиваля разных лет, обсудить фильмы с известными кинематографистами и понять, что жизнь тех людей, которых мы привыкли окружать стереотипами, на самом деле насыщенна и интересна, а история каждого из них неповторима. Кинофестиваль проводится под эгидой Санкт-Петербургского международного культурного форума в честь 20-летия РООИ "Перспектива". Все показы пройдут бесплатно.

"Кино без барьеров" — уникальный для России фестиваль фильмов, которые не просто затрагивают проблемы или успехи людей с инвалидностью, а показывают реальные истории преодоления барьеров внутри и вокруг нас. За 15 лет существования кинофестиваля 700 фильмов из 55 стран увидело более 20 тысяч зрителей. Председателями жюри в разные годы были Владимир Меньшов, Александр Митта, Александр Велединский, Андрей Эшпай и другие именитые режиссеры.

Фестиваль проводится раз в два года в Москве, а затем в других регионах в течение года проходят показы "Эхо кинофестиваля". В ноябре прошлого года в Москве фестиваль "Кино без барьеров" прошел уже в восьмой раз. А в 2017 году фестивальные фильмы увидели жители более чем 20 городов России — Братска, Кирова, Мурманска, Ростова-на-Дону, Ставрополя и других.

Специальными гостями кинофестиваля станут режиссеры Рей Джейкобс ("Бастион"), Сара Мун Хавес ("Комплекс кенгуру"), Андрей Эшпай ("Дети Арбата", "Иван Грозный"), Александр Велединский ("Географ глобус пропил"), актер Ричард Хайнц ("День Джеда"), актриса Анита Холлендер, танцор Крис Фонсека — герой картины "Крис Фонсека, уличный танцор", телеведущая Евгения Воскобойникова и другие.

А для юных зрителей кинофестиваля будет представлена детская программа, цель которой — познакомить ребят с особенностями людей с инвалидностью, показать разные стороны их жизни и в итоге сформировать у детей положительное отношение к тем, кто на первый взгляд отличается от них. Ребят ждут документальные, художественные и мультипликационные фильмы и их обсуждения, концертная программа, мастер-классы.

"Задача кино — задеть человека, — считает директор РООИ "Перспектива" Денис Роза. — Мне бы хотелось, чтобы наши фильмы задели зрителей за живое и изменили их, сломав навязанные им стереотипы в отношении людей с инвалидностью. Думаю, этот процесс запущен: если на первых фестивалях к нам приходили в основном зрители, которых тема инвалидности касалась лично, то теперь аудитория кинофестиваля очень разная".