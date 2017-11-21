"Синдром любви": как помочь "солнечным детям"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. С 20 по 29 ноября благотворительный фонд "Синдром любви" в рамках Международного дня благотворительности проводит онлайн-акцию #ЩедрыйВторник. Как сообщили в фонде, цель акции — собрать пожертвования на онлайн-консультации семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна.

В течение 10 дней пользователи смогут подарить знакомым, партнерам и клиентам, коллегам, близким и друзьям электронные открытки с рисунками детей с синдромом Дауна и картинами известных художников-иллюстраторов — Кристины Ветошкиной, Ксении Здоровец, Светланы Сидоровой и дизайнерской студии Getposters. Каждая открытка — это 1 час консультации семьи, воспитывающей ребенка с синдромом Дауна, на онлайн-форуме "Даунсайд ап". Как правило, это семьи из регионов России, которые не могут приехать в Москву и очень нуждаются в помощи.

Делать добро детям с синдромом Дауна очень просто: можно просто подарить электронную открытку в #ЩедрыйВторник, внести пожертвование и поделиться поступком в социальных сетях с хештегом #щедрыйвторник.