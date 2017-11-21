РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Жизнь без преград

Первые всероссийские "Старты мечты" пройдут в Сочи

12:2121.11.2017
(обновлено: 12:26 21.11.2017)
0270
© АНО “ЦСПА “Лыжи Мечты”Первые в России Старты мечты для детей с инвалидностью пройдут в СочиПервые в России Старты мечты для детей с инвалидностью пройдут в Сочи
© АНО “ЦСПА “Лыжи Мечты”

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Первые всероссийские "Старты мечты", организованные АНО "ЦСПА "Лыжи мечты" Сергея Белоголовцева", будут проходить в Сочи с 23 по 26 ноября 2017 года. Как сообщили в программе "Лыжи мечты", в соревнованиях примут участие дети с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна и другими диагнозами из 10 регионов России.

По мнению организаторов, это первое в истории страны мероприятие, которое позволит показать результативность программы адаптации детей с инвалидностью, поднять тему важности эффективной реабилитации, социальной адаптации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, а также их интеграции в общество.

Российские звезды поддержали особенных детей на празднике Старты мечты
© Программа "Лыжи Мечты"
Российские звезды поддержали особенных детей на празднике "Старты мечты"
Среди участников, например, девятилетний Дима Молчанов из Улан-Удэ, у него синдром ЧАРДЖ (множественные нарушения развития). Мальчик, как говорит его мама Инна, родился под счастливой звездой, как бы странно это ни звучало на фоне его многочисленных диагнозов. Когда мальчику исполнилось два с половиной года, в Улан-Удэ открылась первая служба ранней помощи детям с особенностями развития от 0 до 3 лет. Именно там Дима получил первую настоящую профессиональную психологическую поддержку, а мама поверила в своего ребенка и в принципе в дальнейшую жизнь.

Дима уже принимал участие в "Стартах мечты" в Тюмени в феврале и стал одним из победителей. А в этом году Дима пошел в первый класс коррекционной школы для неслышащих и слабослышащих детей.

© АНО “ЦСПА “Лыжи Мечты”Первые в России "Старты мечты" для детей с инвалидностью пройдут в Сочи
© АНО “ЦСПА “Лыжи Мечты”
Первые в России "Старты мечты" для детей с инвалидностью пройдут в Сочи
Во время стартов пройдут не только соревнования, но и мастер-классы по новым методикам в области командных видов спорта и других спортивных активностей, открытые уроки по роллер-спорту и Всероссийская конференция инструкторов.

На "Старты мечты" также приглашены представители реабилитационных центров и НКО Краснодарского края, члены экспертного и попечительского советов проекта "Лыжи мечты", партнеры и друзья программы со всей России. Среди приглашенных — главный детский реабилитолог РФ Татьяна Батышева, директор Парадельфийского комитета России Наталья Крель, директор ГАУ "Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов" им. Л.И.Швецовой Светлана Воловец, директор детского центра реабилитации и спорта "Гросско" Нина Гросс и другие. В качестве партнера выступит Федерация роллер-спорта России, а ее президент Владимир Ткачев станет главным судьей соревнований.

"Лыжи мечты" — всероссийская инновационная программа терапевтического спорта для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Основана в 2014 году Натальей и Сергеем Белоголовцевыми. Благодаря программе "Лыжи мечты" люди с такими диагнозами, как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушения зрения и слуха, получили возможность заниматься эффективной реабилитацией с помощью горнолыжного спорта, а с лета 2016 года — и роллер-спорта.

Комментировать
Жизнь без преград
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена