Первые всероссийские "Старты мечты" пройдут в Сочи

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Первые всероссийские "Старты мечты", организованные АНО "ЦСПА "Лыжи мечты" Сергея Белоголовцева", будут проходить в Сочи с 23 по 26 ноября 2017 года. Как сообщили в программе "Лыжи мечты", в соревнованиях примут участие дети с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна и другими диагнозами из 10 регионов России.
По мнению организаторов, это первое в истории страны мероприятие, которое позволит показать результативность программы адаптации детей с инвалидностью, поднять тему важности эффективной реабилитации, социальной адаптации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, а также их интеграции в общество.
Дима уже принимал участие в "Стартах мечты" в Тюмени в феврале и стал одним из победителей. А в этом году Дима пошел в первый класс коррекционной школы для неслышащих и слабослышащих детей.
На "Старты мечты" также приглашены представители реабилитационных центров и НКО Краснодарского края, члены экспертного и попечительского советов проекта "Лыжи мечты", партнеры и друзья программы со всей России. Среди приглашенных — главный детский реабилитолог РФ Татьяна Батышева, директор Парадельфийского комитета России Наталья Крель, директор ГАУ "Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов" им. Л.И.Швецовой Светлана Воловец, директор детского центра реабилитации и спорта "Гросско" Нина Гросс и другие. В качестве партнера выступит Федерация роллер-спорта России, а ее президент Владимир Ткачев станет главным судьей соревнований.
"Лыжи мечты" — всероссийская инновационная программа терапевтического спорта для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Основана в 2014 году Натальей и Сергеем Белоголовцевыми. Благодаря программе "Лыжи мечты" люди с такими диагнозами, как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушения зрения и слуха, получили возможность заниматься эффективной реабилитацией с помощью горнолыжного спорта, а с лета 2016 года — и роллер-спорта.