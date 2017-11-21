Первые всероссийские "Старты мечты" пройдут в Сочи

Первые в России Старты мечты для детей с инвалидностью пройдут в Сочи

Первые в России Старты мечты для детей с инвалидностью пройдут в Сочи

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Первые всероссийские "Старты мечты", организованные АНО "ЦСПА "Лыжи мечты" Сергея Белоголовцева", будут проходить в Сочи с 23 по 26 ноября 2017 года. Как сообщили в программе "Лыжи мечты", в соревнованиях примут участие дети с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна и другими диагнозами из 10 регионов России.

По мнению организаторов, это первое в истории страны мероприятие, которое позволит показать результативность программы адаптации детей с инвалидностью, поднять тему важности эффективной реабилитации, социальной адаптации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, а также их интеграции в общество.

Среди участников, например, девятилетний Дима Молчанов из Улан-Удэ, у него синдром ЧАРДЖ (множественные нарушения развития). Мальчик, как говорит его мама Инна, родился под счастливой звездой, как бы странно это ни звучало на фоне его многочисленных диагнозов. Когда мальчику исполнилось два с половиной года, в Улан-Удэ открылась первая служба ранней помощи детям с особенностями развития от 0 до 3 лет. Именно там Дима получил первую настоящую профессиональную психологическую поддержку, а мама поверила в своего ребенка и в принципе в дальнейшую жизнь.

Дима уже принимал участие в "Стартах мечты" в Тюмени в феврале и стал одним из победителей. А в этом году Дима пошел в первый класс коррекционной школы для неслышащих и слабослышащих детей.

© АНО “ЦСПА “Лыжи Мечты” Первые в России "Старты мечты" для детей с инвалидностью пройдут в Сочи © АНО “ЦСПА “Лыжи Мечты” Первые в России "Старты мечты" для детей с инвалидностью пройдут в Сочи

Во время стартов пройдут не только соревнования, но и мастер-классы по новым методикам в области командных видов спорта и других спортивных активностей, открытые уроки по роллер-спорту и Всероссийская конференция инструкторов.

На "Старты мечты" также приглашены представители реабилитационных центров и НКО Краснодарского края, члены экспертного и попечительского советов проекта "Лыжи мечты", партнеры и друзья программы со всей России. Среди приглашенных — главный детский реабилитолог РФ Татьяна Батышева, директор Парадельфийского комитета России Наталья Крель, директор ГАУ "Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов" им. Л.И.Швецовой Светлана Воловец, директор детского центра реабилитации и спорта "Гросско" Нина Гросс и другие. В качестве партнера выступит Федерация роллер-спорта России, а ее президент Владимир Ткачев станет главным судьей соревнований.

"Лыжи мечты" — всероссийская инновационная программа терапевтического спорта для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Основана в 2014 году Натальей и Сергеем Белоголовцевыми. Благодаря программе "Лыжи мечты" люди с такими диагнозами, как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушения зрения и слуха, получили возможность заниматься эффективной реабилитацией с помощью горнолыжного спорта, а с лета 2016 года — и роллер-спорта.