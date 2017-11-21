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Жизнь без преград

#ЩедрыйВторник: инструкция по применению

10:0021.11.2017
(обновлено: 10:05 21.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин#ЩедрыйВторник: инструкция по применению#ЩедрыйВторник: инструкция по применению
© РИА Новости / Владимир Вяткин

#ЩедрыйВторник — это Международный день благотворительности, главная задача которого — объединить усилия совершенно разных людей и организаций в благотворительное движение. "Социальный навигатор" уже традиционно выступает информационным партнером акции. На вопросы проекта МИА "Россия сегодня" ответила Мария Черток — директор фонда поддержки и развития филантропии "КАФ", российской социально ориентированной некоммерческой организации.

— Мария, #ЩедрыйВторник — Международный день благотворительности, который в этом году пройдет в России во второй раз. В чем отличие акции этого года прошлогодней?

— В этом году #ЩедрыйВторник стал еще масштабнее, к акции присоединяются, и о ней узнают все больше НКО не только из Москвы и Санкт-Петербурга. На данный момент у #ЩедрогоВторника более 1400 партнеров, в прошлом году их было около 900, и каждый день их количество растет. У нас даже есть лидеры — это Республика Алтай, Архангельск, Владивосток, Уфа и Тюмень, и мы рады всем, кто к нам присоединяется. Помимо этого у #ЩедрогоВторника в этом году стало больше корпоративных партнеров.

© РИА Новости / Николай ХижнякНа данный момент у #ЩедрогоВторника более 1400 партнеров и каждый день их количество растет
© РИА Новости / Николай Хижняк
На данный момент у #ЩедрогоВторника более 1400 партнеров и каждый день их количество растет

В прошлом году в рамках #ЩедрогоВторника жители нашей страны приняли участие в более чем 1500 благотворительных событий, которые прошли в 124 населенных пунктах от Калининграда до Камчатки. Их организовали благотворительные фонды, компании, учебные заведения, музеи, библиотеки и просто волонтеры.

В российских СМИ вышло более 2000 публикаций про #ЩедрыйВторник, а хештег #ЩедрыйВторник в этот день, 28 ноября, попал в топ российских социальных сетей. По различным статистическим данным, которые мы собрали по итогам #ЩедрогоВторника, онлайн-пожертвования в благотворительные организации в этот день выросли в 2,5 раза.

— Как принять участие в #ЩедромВторнике?

— В #ЩедромВторнике принять участие может любой желающий. Для этого нужно лишь зарегистрировать свое событие или поступок на сайте http://givingtuesday.ru/. Кстати, он недавно обновился, стал удобнее, красивее и намного понятнее.

— Данные свидетельствуют о том, что сейчас наблюдается общемировая тенденция снижения количества благотворителей и сумм, которые они жертвуют. При этом в России, наоборот, благотворительность на подъеме. Как вы думаете, с чем это может быть связано?

— Это не совсем так. Действительно, в странах с развитой культурой благотворительности, таких как США или Великобритания, частные пожертвования практически не растут. Зато страны с растущей экономикой и относительно молодой культурой благотворительности — Китай и Азия в целом, африканские страны, Латинская Америка — показывают рост. К этой категории относится и Россия.

У нас развитие частных пожертвований — относительно недавний тренд, примерно последних 10 лет. Все больше людей в России вовлекается в разные формы благотворительности. По данным нашего недавнего исследования, 67% людей в России участвуют в благотворительности в разных формах и 53% делают денежные пожертвования. Это далеко не предел, и мы очень надеемся, что благотворительность будет занимать все более важное место в нашем обществе и жизни каждого человека. И #ЩедрыйВторник — это способ приблизить этот момент.

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