Смех как лекарство: легендарный клоун приехал в детский хоспис

Всемирно известный больничный клоун и американский врач Патч Адамс с командой волонтеров посетил Детский хоспис Санкт-Петербурге. Доктор каждый год собирает группу добровольцев и веселит детей в детских домах, больницах и хосписах по всему миру.

Огромные ботинки, мультяшный галстук, безразмерные шаровары, соска на груди, большой красный нос. Половина волос выкрашена в синий цвет, а на голове шапка в виде курицы. Таким увидели его юные подопечные хосписа.

Американский врач, общественный деятель, актер, писатель Патч Адамс (настоящее имя Хантер Доэрти Адамс), занимается клоунадой в больницах, приютах, на улицах уже 54 года. Биография известного доктора даже стала основой для фильма "Целитель Адамс", в котором главную роль исполнил Робин Уильямс.

72-летний Патч Адамс не боится быть смешным. Основоположник смехотерапии и его команда считают, что такие яркие, нелепые и эпатажные костюмы помогают войти в контакт с человеком, находящимся в тяжелой, порой безнадежной, ситуации.

Своей жизнью Патч Адамс доказал, что смех — это действенное лекарство. Его в качестве главного подарка привезли в хоспис веселые клоуны и устроили настоящий праздник. Здесь они всегда желанные гости.

По словам директора и основателя хосписа Александра Ткаченко, Патч Адамс поделился с ним своей мечтой об устройстве такого же учреждения как хоспис в Санкт-Петербурге. Пока ему это не удалось. Но Адамс ежегодно собирает в свою команду больничных клоунов-волонтеров со всего мира. Среди них есть профессиональные актеры, но большинство — люди самых разных профессий. Посещая разные страны, команда Адамса привлекает внимание общественности к проблемам больных.