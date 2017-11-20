Аукцион помог собрать более 3,5 млн рублей для центра лечебной педагогики

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Благотворительный аукцион в пользу центра лечебной педагогики "Особое детство" собрал 3 550 000 рублей. Как сообщили организаторы, вырученные средства пойдут на детские реабилитационные программы центра, в том числе на занятия для детей-сирот, находящихся под опекой Свято-Софийского социального дома для детей и взрослых с тяжелыми нарушениями развития.

"Мы счастливы, что так много людей пришло узнать о наших детях и помочь им, — поприветствовала гостей Анна Битова, директор ЦЛП. — У нас много надежд и планов, и мы признательны, что вы разделяете с нами эти мечты, помогаете их осуществлять". Среди гостей аукциона были посол Швейцарии в России Ив Россье, гендиректор издательства "Музыка" Марк Зильберквит, академик Алексей Семенов, основательница "Хорошколы" Яна Греф, ресторатор Николай Борисов, владелица галереи современного искусства Askeri Gallery Полина Аскери и многие другие.

Самым дорогим лотом вечера (440 тысяч рублей) стал театральный лот, представленный балериной Большого театра Алесей Градовой и фотожурналистом Дмитрием Беляковым. Дмитрий выставил на торги две фотоработы — "Грацию" и "Силуэты", снятые в апреле 2017 года в Санкт-Петербурге для британского журнала Sunday Times Magazine. Алеся предоставила билеты на спектакль, индивидуальную экскурсию по Большому театру, возможность посетить репетицию и артистический буфет.

Также на аукционе были проданы: уроки игры на гитаре от Павла Додонова — титулованного кинокомпозитора и бывшего соавтора группы "Дельфин"; ужин в ресторане Bronco в компании Анны Битовой и Антона Комолова; семейный абонемент на все премьеры Disney в 2018 году; приглашение на телевизионное шоу "Что? Где? Когда?"; фотографии Вадима Гиппенрейтера; картина Никиты Макарова "Набережная Турнель. Париж"; футболка Андрея Бартеньева; картина выпускника ЦЛП Андрея Демина; зеркало в мозаичной раме, созданное в керамической мастерской технологического колледжа №21, где учатся молодые люди с особенностями развития; акварель Павла Пепперштейна и две книги издательства "Музыка". В одном из залов особняка разместилась выставка Натальи Шорох — она сфотографировала детей, живущих в Свято-Софийском социальном доме. А завершило вечер выступление ВИА "Татьяна".