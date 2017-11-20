РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Жизнь без преград

Необыкновенные герои: почему мужчины идут работать нянями в хоспис

13:0020.11.2017
(обновлено: 13:12 20.11.2017)
0260
© Пресс-служба детского хосписа "Дом с маяком"Необыкновенные герои: почему мужчины идут работать нянями в хосписНеобыкновенные герои: почему мужчины идут работать нянями в хоспис
© Пресс-служба детского хосписа "Дом с маяком"

Может ли мужчина быть хорошей няней? Как они приходят в эту профессию? Что их в ней привлекает? Об этом журналисты специального проекта "Социальный навигатор" поговорили с нянями-мужчинами из детского хосписа "Дом с маяком" Олегом Сидорковым и Дмитрием Ястребовым.

Работать няней в хосписе сложно не только физически, но и эмоционально, поэтому здесь случайных людей не бывает. Стать няней можно, только имея большое желание и мотивацию. Однако у каждого свой путь.

Об этой работе Олег Сидорков узнал от своей близкой знакомой, которая уже работала в детском хосписе. Первые ее рассказы о детях, с которыми приходилось работать, вызывали у него шок. По словам Олега, это была какая-то другая сторона жизни, о которой, как признался он сам, никогда до этого не задумывался.

"Она рассказала мне о детском хосписе, да и вообще о том, что существует такое место, что бывают такие дети с какими-то там трубками, торчащими из живота и шеи. Я тогда подумал: ничего себе! И ты работаешь с этими детьми? А что ты делаешь?" — рассказал Олег.

В то время Олег работал по своей специальности, психологом в компании. Работа ему не нравилась, так как ценности, которые главенствовали в фирме, сильно отличались от тех, к которым он стремился и воспитывал в себе. Олегу хотелось перемен.

© РИА Новости / Есения Бландова"Она рассказала мне о детском хосписе, о том, что существуют такие дети. Я тогда подумал: ничего себе!" - сказал Олег Сидорков.
© РИА Новости / Есения Бландова
"Она рассказала мне о детском хосписе, о том, что существуют такие дети. Я тогда подумал: ничего себе!" - сказал Олег Сидорков.

Поэтому, когда знакомая предложила пойти работать в хоспис, он немного подумал и согласился. Олег понял, что это действительно важный и нужный шаг в его жизни, потому что работа в хосписе — это что-то стоящее, что-то настоящее и действительно приносит пользу.

Дмитрий Ястребов проделал более длинный путь. Сначала он служил в войсках противовоздушной обороны, два года по срочной и пять лет по контракту. Были 1990-е, у него родился ребенок, нужно было зарабатывать, поэтому ему пришлось уйти в ресторанный бизнес. По его словам, это был чисто меркантильный интерес.

Однако желание заработать сменилось на желание помогать. "Настало время отдавать. По жизни я получал очень много любви и мало ее отдавал. А тогда, видимо, настало то время", — рассказал Дмитрий.

Как справиться с эмоциональным напряжением, даже если ты работаешь в хосписе
© Детский хоспис "Дом с маяком"
Как справиться с эмоциональным напряжением, даже если работаешь в хосписе

Так он попал сначала в дом престарелых. После сокращения Дима устроился в хоспис для взрослых, а оттуда — в детский.

"Я даже не знаю, как объяснить, почему я вообще смог этим заниматься, наверное, я по жизни няня, и у меня это неплохо получается, ну и всякие философские вопросы, куда без них? "Подсел" на эту работу, на удовлетворение, которое от нее получаешь", — рассказал Дмитрий.

Сложно ли стать няней?

Перед тем как официально трудоустроиться на должность няни в детский хоспис, кандидат должен месяц стажироваться, пройти испытательный срок. За это время он может понять, нужно ли все-таки ему это, готов ли он к такой работе. Так же и работодатель смотрит, насколько конкретный человек подходит для этой работы.

В один из первых визитов во время стажировки Олег вместе с другой няней пришел к довольно тяжелому ребенку, который не двигался, плохо слышал и плохо понимал происходящее вокруг.

"Она взаимодействовала с ним: они что-то делали, она читала ему сказки, ставила музыку слушать, и все это время держала его у себя на руках. Я смотрю на это и думаю — здорово! Через какое-то время и у меня появилось желание попробовать", — рассказал он.

Недоношенные дети: что нужно знать и чему не стоит верить
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Недоношенные дети: что нужно знать и чему не стоит верить

Взять ребенка оказалось не так просто. Сначала голова падала, затем пришлось искать положение, чтобы и нога нормально легла, и так далее.

"В итоге сидим мы с ним, я, естественно, его придерживаю, чтобы он с меня никуда не свалился, и в какой-то момент я то ли поперхнулся, то ли кашлянул, в общем, получился такой горловой звук, и ребенок, который до этого не показывал никаких эмоций, улыбнулся. Няня заметила это и пошутила: "Ты, значит, только сел на него и уже начинаешь улыбаться, а со мной что? Несправедливо это!" — поделился воспоминаниями Олег.

Няни вдвоем стали думать, что это может быть, и довольно быстро поняли — причиной улыбки стала вибрация, которая возникла в теле во время такого звука. Ребенок ее почувствовал, и у него это вызвало ответную реакцию. Олег стал и дальше издавать подобные звуки, а ребенок не переставал улыбаться.

Дмитрию с его первой стажировкой, которую он проходил во взрослом хосписе, повезло меньше, на протяжении этого месяца он каждый день задавал себе вопрос: зачем я туда иду.

© Пресс-служба детского хосписа "Дом с маяком"Работа няни детского хосписа заключается в том, чтобы пять дней в неделю по восемь часов помогать семье с больным ребенком.
© Пресс-служба детского хосписа "Дом с маяком"
Работа няни детского хосписа заключается в том, чтобы пять дней в неделю по восемь часов помогать семье с больным ребенком.

"Мне было и физически тяжело, и морально. Я никогда не сталкивался со смертью, с теми проблемами, которые есть у больных людей — пролежнями, распадами, какашками и так далее. Но было желание остаться. Первый московский хоспис — удивительное место, такой интенсивности жизни никогда не ощущал. И, конечно же, люди, это была любовь с первого взгляда, и я уже не мог не остаться", — рассказал он.

Дмитрий признался, что один раз ему было совсем сложно. Нужно было помочь человеку, который долгое время находился один дома без какого-либо ухода и не мог двигаться. "Когда он поступал в хоспис, его везли через ванну, то есть необходимо было сначала помыть. Тогда мне было очень плохо, когда снимал с него футболку, вместе с ней слезала и кожа. Впервые столкнулся с другой жизнью. Хотелось убежать и больше никогда не возвращаться, но передо мной лежал живой человек и я должен помыть его. Он умер через два часа после ванны, красивый, побритый, и хочется верить, что ему было хорошо. Да тяжело, но у меня есть внутреннее ощущение, что лучше меня никто эту работу не сделает", — признался нянь.

Няня работает не только с ребенком, но и с его семьей

Работа няни детского хосписа заключается в том, чтобы пять дней в неделю по восемь часов помогать семье с больным ребенком. Помимо ухода необходимо следить, чтобы ребенок проходил все назначенные ему медицинские процедуры. Каждый день разная семья.

Первое время работа проходит в присутствии родителей. Они рассказывают про ребенка, про то, как у них проходит день, как они живут, как они вообще взаимодействуют, что может и умеет ребенок. Няня постепенно подстраивается и начинает делать с ребенком, по сути, то же самое, что мама или папа.

Обычный день строится исходя из того, какие процедуры необходимо пройти. После можно делать все, что ребенок захочет, то есть это игры, занятия и все остальное.

Детский диабет: методы лечения и психологическая поддержка
© РИА Новости / Виталий Аньков
Детский диабет: методы лечения и психологическая поддержка

По сути, няни помогают не только ребенку, но и родителям, у которых появляется время заняться какими-то своими делами.

"Часто бывает так, что родители все время сидят с ребенком и у них не остается времени на себя. Мы приходим, знакомимся, и постепенно появляется доверие, когда мама уже может оставить ребенка вместе с нами наедине и пойти сделать свои дела", — рассказал Олег.

Взаимоотношения с родителями — это отдельная тема в работе няни. Самое сложное — выстроить хорошие, нужные границы. "Важно, чтобы родители понимали, кто ты и зачем приходишь, почему 8 часов, что ты можешь делать, а что — нет", — пояснил Олег.

По его словам, это нужно и для того, чтобы не выгореть. Ведь няня — это в первую очередь работа. Если ее смешивать с личной жизнью, точнее, с жизнью после работы, это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому необходимо делать максимум во время визита, чтобы после него не было чувства незавершенности.

Не всеми признанные герои

"Коллеги из других отделов гордятся тем, что мы есть, — признались няни.- Да мы все друг другом гордимся".

Друзья тоже хорошо восприняли новую работу Олега и Дмитрия. Их подбадривают, ими гордятся, восхищаются и даже где-то героизируют их.

С родителями было сложнее. Например, мама Дмитрия считала, что это какой-то очередной бзик сына, что это протест. "На тот момент она не сталкивалась с подобным. Она не понимала, что это такое. Ей казалось, что это что-то страшное, грязное и связанное со смертью", — рассказал Дмитрий.

© Пресс-служба детского хосписа "Дом с маяком""Мне нравится смотреть на людей, которым я помог. Пусть на короткое время, но они становится здоровыми", - сказал Дмитрий Ястребов
© Пресс-служба детского хосписа "Дом с маяком"
"Мне нравится смотреть на людей, которым я помог. Пусть на короткое время, но они становится здоровыми", - сказал Дмитрий Ястребов

Но ему удалось изменить мнение мамы. Однажды ей пришлось приехать к нему в хоспис и увидеть, как и где он работает. Дмитрий воспользовался возможностью и провел небольшую экскурсию для мамы, это изменило отношение к призванию сына — она поняла, насколько работа важна и нужна.

Семья Олега восприняла новость спокойно. Точнее, как признался нянь, он выстроил взаимоотношения со своей семьей так, что любое его решение принимается таким, какое оно есть. И не важно, что это будет.

Самое главное в профессии

Однако самое главное в работе няни — это не похвала окружающих или родных и совсем не деньги. В этой профессии их, к сожалению, много не заработаешь.

"Я могу себе позволить работать нянем-мужчиной. Если бы у меня была семья и куча детей, то я бы не смог этим заниматься", — признался Дмитрий.

По словам Олега и Димы, самое главное в профессии няни — ориентироваться на желания ребенка, быть чутким ко всем членам семьи. Работа — погладить, обнять и принять.

Россияне стали больше доверять благотворительным организациям
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
В благотворительности участвуют две трети россиян, показало исследование

"Мне нравится смотреть на людей, которым я помог. Например, помоешь его, намажешь маслами, которые в свое время привез из Индии, и видишь, как меняется человек, насколько ему легко становится. Пусть на короткое время, но он становится здоровым", — говорит Дима.

Детский хоспис "Дом с маяком" существует на благотворительные пожертвования тысяч людей. Хоспису крайне важна регулярная помощь, ведь работа в хосписе не останавливается ни на один день. И каждый из вас может помочь, отправив пожертвование любым из способов по ссылке http://www.childrenshospice.ru/help/
Полученные средства поступят на зарплату нянь детского хосписа.

Комментировать
Жизнь без преград
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена