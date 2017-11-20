Необыкновенные герои: почему мужчины идут работать нянями в хоспис

Может ли мужчина быть хорошей няней? Как они приходят в эту профессию? Что их в ней привлекает? Об этом журналисты специального проекта "Социальный навигатор" поговорили с нянями-мужчинами из детского хосписа "Дом с маяком" Олегом Сидорковым и Дмитрием Ястребовым.

Работать няней в хосписе сложно не только физически, но и эмоционально, поэтому здесь случайных людей не бывает. Стать няней можно, только имея большое желание и мотивацию. Однако у каждого свой путь.

Об этой работе Олег Сидорков узнал от своей близкой знакомой, которая уже работала в детском хосписе. Первые ее рассказы о детях, с которыми приходилось работать, вызывали у него шок. По словам Олега, это была какая-то другая сторона жизни, о которой, как признался он сам, никогда до этого не задумывался.

"Она рассказала мне о детском хосписе, да и вообще о том, что существует такое место, что бывают такие дети с какими-то там трубками, торчащими из живота и шеи. Я тогда подумал: ничего себе! И ты работаешь с этими детьми? А что ты делаешь?" — рассказал Олег.

В то время Олег работал по своей специальности, психологом в компании. Работа ему не нравилась, так как ценности, которые главенствовали в фирме, сильно отличались от тех, к которым он стремился и воспитывал в себе. Олегу хотелось перемен.

© РИА Новости / Есения Бландова "Она рассказала мне о детском хосписе, о том, что существуют такие дети. Я тогда подумал: ничего себе!" - сказал Олег Сидорков. © РИА Новости / Есения Бландова "Она рассказала мне о детском хосписе, о том, что существуют такие дети. Я тогда подумал: ничего себе!" - сказал Олег Сидорков.

Поэтому, когда знакомая предложила пойти работать в хоспис, он немного подумал и согласился. Олег понял, что это действительно важный и нужный шаг в его жизни, потому что работа в хосписе — это что-то стоящее, что-то настоящее и действительно приносит пользу.

Дмитрий Ястребов проделал более длинный путь. Сначала он служил в войсках противовоздушной обороны, два года по срочной и пять лет по контракту. Были 1990-е, у него родился ребенок, нужно было зарабатывать, поэтому ему пришлось уйти в ресторанный бизнес. По его словам, это был чисто меркантильный интерес.

Однако желание заработать сменилось на желание помогать. "Настало время отдавать. По жизни я получал очень много любви и мало ее отдавал. А тогда, видимо, настало то время", — рассказал Дмитрий.

Так он попал сначала в дом престарелых. После сокращения Дима устроился в хоспис для взрослых, а оттуда — в детский.

"Я даже не знаю, как объяснить, почему я вообще смог этим заниматься, наверное, я по жизни няня, и у меня это неплохо получается, ну и всякие философские вопросы, куда без них? "Подсел" на эту работу, на удовлетворение, которое от нее получаешь", — рассказал Дмитрий.

Сложно ли стать няней?

Перед тем как официально трудоустроиться на должность няни в детский хоспис, кандидат должен месяц стажироваться, пройти испытательный срок. За это время он может понять, нужно ли все-таки ему это, готов ли он к такой работе. Так же и работодатель смотрит, насколько конкретный человек подходит для этой работы.

В один из первых визитов во время стажировки Олег вместе с другой няней пришел к довольно тяжелому ребенку, который не двигался, плохо слышал и плохо понимал происходящее вокруг.

"Она взаимодействовала с ним: они что-то делали, она читала ему сказки, ставила музыку слушать, и все это время держала его у себя на руках. Я смотрю на это и думаю — здорово! Через какое-то время и у меня появилось желание попробовать", — рассказал он.

Взять ребенка оказалось не так просто. Сначала голова падала, затем пришлось искать положение, чтобы и нога нормально легла, и так далее.

"В итоге сидим мы с ним, я, естественно, его придерживаю, чтобы он с меня никуда не свалился, и в какой-то момент я то ли поперхнулся, то ли кашлянул, в общем, получился такой горловой звук, и ребенок, который до этого не показывал никаких эмоций, улыбнулся. Няня заметила это и пошутила: "Ты, значит, только сел на него и уже начинаешь улыбаться, а со мной что? Несправедливо это!" — поделился воспоминаниями Олег.

Няни вдвоем стали думать, что это может быть, и довольно быстро поняли — причиной улыбки стала вибрация, которая возникла в теле во время такого звука. Ребенок ее почувствовал, и у него это вызвало ответную реакцию. Олег стал и дальше издавать подобные звуки, а ребенок не переставал улыбаться.

Дмитрию с его первой стажировкой, которую он проходил во взрослом хосписе, повезло меньше, на протяжении этого месяца он каждый день задавал себе вопрос: зачем я туда иду.

© Пресс-служба детского хосписа "Дом с маяком" Работа няни детского хосписа заключается в том, чтобы пять дней в неделю по восемь часов помогать семье с больным ребенком. © Пресс-служба детского хосписа "Дом с маяком" Работа няни детского хосписа заключается в том, чтобы пять дней в неделю по восемь часов помогать семье с больным ребенком.

"Мне было и физически тяжело, и морально. Я никогда не сталкивался со смертью, с теми проблемами, которые есть у больных людей — пролежнями, распадами, какашками и так далее. Но было желание остаться. Первый московский хоспис — удивительное место, такой интенсивности жизни никогда не ощущал. И, конечно же, люди, это была любовь с первого взгляда, и я уже не мог не остаться", — рассказал он.

Дмитрий признался, что один раз ему было совсем сложно. Нужно было помочь человеку, который долгое время находился один дома без какого-либо ухода и не мог двигаться. "Когда он поступал в хоспис, его везли через ванну, то есть необходимо было сначала помыть. Тогда мне было очень плохо, когда снимал с него футболку, вместе с ней слезала и кожа. Впервые столкнулся с другой жизнью. Хотелось убежать и больше никогда не возвращаться, но передо мной лежал живой человек и я должен помыть его. Он умер через два часа после ванны, красивый, побритый, и хочется верить, что ему было хорошо. Да тяжело, но у меня есть внутреннее ощущение, что лучше меня никто эту работу не сделает", — признался нянь.

Няня работает не только с ребенком, но и с его семьей

Работа няни детского хосписа заключается в том, чтобы пять дней в неделю по восемь часов помогать семье с больным ребенком. Помимо ухода необходимо следить, чтобы ребенок проходил все назначенные ему медицинские процедуры. Каждый день разная семья.

Первое время работа проходит в присутствии родителей. Они рассказывают про ребенка, про то, как у них проходит день, как они живут, как они вообще взаимодействуют, что может и умеет ребенок. Няня постепенно подстраивается и начинает делать с ребенком, по сути, то же самое, что мама или папа.

Обычный день строится исходя из того, какие процедуры необходимо пройти. После можно делать все, что ребенок захочет, то есть это игры, занятия и все остальное.

По сути, няни помогают не только ребенку, но и родителям, у которых появляется время заняться какими-то своими делами.

"Часто бывает так, что родители все время сидят с ребенком и у них не остается времени на себя. Мы приходим, знакомимся, и постепенно появляется доверие, когда мама уже может оставить ребенка вместе с нами наедине и пойти сделать свои дела", — рассказал Олег.

Взаимоотношения с родителями — это отдельная тема в работе няни. Самое сложное — выстроить хорошие, нужные границы. "Важно, чтобы родители понимали, кто ты и зачем приходишь, почему 8 часов, что ты можешь делать, а что — нет", — пояснил Олег.

По его словам, это нужно и для того, чтобы не выгореть. Ведь няня — это в первую очередь работа. Если ее смешивать с личной жизнью, точнее, с жизнью после работы, это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому необходимо делать максимум во время визита, чтобы после него не было чувства незавершенности.

Не всеми признанные герои

"Коллеги из других отделов гордятся тем, что мы есть, — признались няни.- Да мы все друг другом гордимся".

Друзья тоже хорошо восприняли новую работу Олега и Дмитрия. Их подбадривают, ими гордятся, восхищаются и даже где-то героизируют их.

С родителями было сложнее. Например, мама Дмитрия считала, что это какой-то очередной бзик сына, что это протест. "На тот момент она не сталкивалась с подобным. Она не понимала, что это такое. Ей казалось, что это что-то страшное, грязное и связанное со смертью", — рассказал Дмитрий.

© Пресс-служба детского хосписа "Дом с маяком" "Мне нравится смотреть на людей, которым я помог. Пусть на короткое время, но они становится здоровыми", - сказал Дмитрий Ястребов © Пресс-служба детского хосписа "Дом с маяком" "Мне нравится смотреть на людей, которым я помог. Пусть на короткое время, но они становится здоровыми", - сказал Дмитрий Ястребов

Но ему удалось изменить мнение мамы. Однажды ей пришлось приехать к нему в хоспис и увидеть, как и где он работает. Дмитрий воспользовался возможностью и провел небольшую экскурсию для мамы, это изменило отношение к призванию сына — она поняла, насколько работа важна и нужна.

Семья Олега восприняла новость спокойно. Точнее, как признался нянь, он выстроил взаимоотношения со своей семьей так, что любое его решение принимается таким, какое оно есть. И не важно, что это будет.

Самое главное в профессии

Однако самое главное в работе няни — это не похвала окружающих или родных и совсем не деньги. В этой профессии их, к сожалению, много не заработаешь.

"Я могу себе позволить работать нянем-мужчиной. Если бы у меня была семья и куча детей, то я бы не смог этим заниматься", — признался Дмитрий.

По словам Олега и Димы, самое главное в профессии няни — ориентироваться на желания ребенка, быть чутким ко всем членам семьи. Работа — погладить, обнять и принять.

"Мне нравится смотреть на людей, которым я помог. Например, помоешь его, намажешь маслами, которые в свое время привез из Индии, и видишь, как меняется человек, насколько ему легко становится. Пусть на короткое время, но он становится здоровым", — говорит Дима.

Детский хоспис "Дом с маяком" существует на благотворительные пожертвования тысяч людей. Хоспису крайне важна регулярная помощь, ведь работа в хосписе не останавливается ни на один день. И каждый из вас может помочь, отправив пожертвование любым из способов по ссылке http://www.childrenshospice.ru/help/

Полученные средства поступят на зарплату нянь детского хосписа.