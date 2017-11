Третья благотворительная барахолка пройдет в Москве уже 19 ноября

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Третья благотворительная барахолка "Делись добром, Москва! Мода на благотворительность" в поддержку детского хосписа "Дом с маяком" состоится 19 ноября в отеле "Балчуг Кемпински Москва". Как сообщили в хосписе, посетителей ждет выбор вещей от 50 партнеров мероприятия: одежда, украшения и аксессуары от российских и международных брендов, предметы гардероба звезд, которые можно будет приобрести за благотворительное пожертвование в пользу детского хосписа, а также программа для детей и взрослых.

Хоспису очень нужна медицинская техника, которая необходима для поддержания и облегчения жизни неизлечимо больных детей. 100% собранных на благотворительной барахолке средств будет передано в пользу подопечных детского хосписа.

На благотворительной барахолке 19 ноября в "Балчуге" будет представлен большой выбор одежды, обуви и аксессуаров от генерального партнера события Bosco di Ciliegi, французского дома моды Louis Vuitton и актуальных российский брендов, таких как Pe for girls, Izbarouge, MOS, A shade more, Not Addicted, The Robe Moscow, Steam Tailor, Roseville, Ikat&More, Kokosha, M. Reason, Elena Shipilova, OTOCYON, Aset, Sabellino, Daria Melnikova, а также новых и винтажных предметов гардероба от частных лиц и звезд театра, музыкальной сцены, кино и спорта. Стоимость пожертвований за один предмет начинается от 1 тысячи рублей.

Посетители события смогут приобрести за благотворительное пожертвование винтажную бижутерию, уникальные игрушки ручной работы, детскую и подростковую одежду.

В рамках развлекательной программы мероприятия состоится конкурс "Битва стилистов". Для моделей, которыми могут стать непосредственно гости мероприятия, профессиональные стилисты и дизайнеры создадут экспресс-образы из представленных на барахолке вещей. Результаты оценит жюри, в состав которого вошли звезды кино, театра и эксперты модной индустрии.

Гостями благотворительной барахолки станут звезды российского театра, кино и шоу-бизнеса: актриса Дарья Повереннова, актриса Аглая Тарасова, актриса Юлия Топольницкая, российская топ-модель, журналистка и актриса Полина Аскери, актриса Дарья Мельникова, актер Артур Смольянинов, звезды сериала "Универ" Арарат Кещан и Андрей Гайдулян, деятель искусства Дарья Куниловская.

Все посетители мероприятия смогут стать участниками благотворительного розыгрыша призов от Московского академического театра имени Вл. Маяковского, Мультимедиа арт музея и Музея Москвы, Школы искусств Перотти и других ведущих развлекательных центров, флотилии Radisson Royal. Moscow, а также салонов красоты и медицинских центров.

Для самых маленьких гостей весь день будет работать интерактивная развлекательная зона от детского БК-клуба со специальной программой и настольными играми от компании "Мосигра".

В течение всего мероприятия наши гости смогут приобрести за благотворительное пожертвование различные угощения на фуд-корте: лучшие вина и шампанское; ароматный кофе от сети кофеен Camera Obscura Coffee; сыры от "Атон Камамбер" и сыроварни DolceLatte; фермерские продукты от LavkaLavka; десерты от пекарен-кондитерских NapoleonCake и Adele Fitty Life.