Московская молодежь узнает "Как работать, принося пользу обществу"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Вторая дискуссия проекта "Лабиринты профессий" на тему "Как работать, принося пользу обществу" пройдет 16 ноября в конференц-зале Российской государственной библиотеки, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Молодые люди обсудят способы реализации социально значимых проектов, особенности работы в некоммерческих организациях и возможность волонтерства как начала карьеры. Они также смогут поговорить о профессиональной ориентации и трудоустройстве людей с ограниченными возможностями.

Помимо этого участники узнают о социальном предпринимательстве, сферах его направления, поисках финансирования и инструментах реализации проекта.

Эксперты расскажут о том, как добиться успеха в некоммерческой организации, а также страхах и стереотипах, связанных с некоммерческими организациями.

На мероприятии будут затронуты вопросы получения рекомендаций и опыта, работая волонтером и пути решения проблем при трудоустройстве людей с ограниченными возможностями.

Начало дискуссии в 19:30, для посещения необходимо заранее зарегистрироваться.

Мероприятие будет транслироваться на сайтах проекта и библиотеки.