Женский праздник пройдет в День матери в Москве

Фестиваль "Мамин день" пройдет 26 ноября в центре "Благосфера". Средства, собранные в ходе фестиваля, будут направлены в фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам" (www.otkazniki.ru), сообщили в фонде.

26 ноября — это международный праздник День матери. В этот день на фестивале психолог Людмила Петрановская прочитает лекцию "Воспитание с видом на будущее". Специалист по работе с подростками Амир Тагиев расскажет, что происходит с ребенком в переходном возрасте и как в этот период выстраивать отношения в семье.

Также в течение дня будет идти трансляция SelfMamaForum — крупнейшей ежегодной образовательной конференции для женщин, стремящихся совмещать материнство и самореализацию.

На фестивале будет работать салон красоты с консультантами стилистами и косметологами, фотоателье и барахолка с детскими и взрослыми вещами по очень доступным ценам. Частные лица передали для фестиваля красивые вещи в отличном состоянии, новую одежду отдали небольшие дизайнерские магазинчики и легендарные бренды. Тут же в кафе можно будет выпить чай или кофе и перекусить.

Завершит фестиваль поэтический вечер Веры Полозковой. Специально для "Маминого дня" она подготовит программу "Избранные стихотворения".

Пока мамы заняты своими делами, малыши будут играть с аниматорами, ребята постарше — участвовать в захватывающих квестах про рыцарей и волшебников, которые проведет компания Easy Party, готовить декорации и спектакль для мам в мастерской актрисы "Гоголь-центра" Светланы Мамрешевой, актеров театра и кино Таисии Каныгиной и Никиты Сугакова.

Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке>>