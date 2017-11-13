Аукцион помог собрать 5 млн рублей на программу "Святость материнства"

В Москве прошел третий благотворительный вечер "Во имя жизни", организованный фондом целевого капитала "Истоки". Как сообщили организаторы, на мероприятии, которое проводится в поддержку всероссийской программы "Святость материнства" Фонда Андрея Первозванного, удалось собрать более 5 миллионов рублей.

Важной частью вечера стал благотворительный розыгрыш призов, лоты для которого предоставили Юрий Башмет, Сергей Андрияка, Дмитрий Белюкин, Никас Сафронов и другие партнеры.

Одним из лотов стала картина 16-летней Дианы Слипецкой из Хабаровска, которая пишет удивительно детальные произведения, несмотря на серьезные проблемы со зрением. Картины 16-летней художницы выставляются в России и Китае.

Среди лотов, предоставленных Центром искусств. Москва, были гравюры И.И.Шишкина 1885 года с подписью автора.

Заслуженный художник РФ Никас Сафронов предоставил раннюю работу 1982 года, на которой изображены его родные места недалеко от родительского дома в Ульяновской области.

Юрий Башмет предоставил для вечера диск с автографом и персональное приглашение на юбилейный концерт в январе 2018 года.

Выдающийся акварелист Сергей Андрияка предоставил картину из своей коллекции.

Культурная часть вечера была подготовлена Театром на Юго-Западе, артисты которого вступили с постановкой по мотивам повести "Любовь и голуби".

В прошлые годы собранные на вечере средства пошли на развитие региональных центров защиты материнства в Смоленске, Самаре, Иванове, Нижнем Новгороде, Рязани: в приютах для одиноких матерей были оборудованы швейные мастерские, кухни и столовые, кабинеты психологов, построен центр реабилитации детей с ДЦП и многое другое.