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Жизнь без преград

Благотворительная акция "Классные елки" стартует 13 ноября

14:3210.11.2017
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© Фото предоставлено классом 6А школы № 1613Благотворительная акция Классные елки стартует 13 ноябряБлаготворительная акция Классные елки стартует 13 ноября
© Фото предоставлено классом 6А школы № 1613

Мария Королева, фонд "Подсолнух" специально для "Социального навигатора"

Вот уже несколько лет московские школьники помогают детям с нарушениями иммунитета встречать Новый год дома, в кругу семьи, а не в больничной палате. Для этого ребята вместе с родителями собирают средства на жизненно важные лекарства, а в благодарность получают елки из экологичного картона для оформления родной школы. Важно, что акция "Классные елки" от БФ "Подсолнух" — это возможность не только "украсить" школы добрыми делами, но и научить подрастающее поколение сопереживать и сочувствовать.

Исследования крови. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Фонд "Подсолнух" поможет маленьким москвичам пройти диагностику иммунитета
Исполнительный директор благотворительного фонда "Подсолнух" Екатерина Пескова уверена, что проект помогает не только адресатам помощи, но и самим участникам: "Каждый год мы видим, как простое доброе дело — оформление елки или сбор средств — сплачивает школьников, родителей и учителей, дает им возможность понять, что такое сострадание, и увидеть, как ребенок может помочь ребенку. Мы искренне благодарны тем, кто участвует в нашей акции не первый год. Спасибо вам! И с той же радостью ждем новых участников!"

Присоединиться к проекту можно с 13 ноября по 25 декабря. Любой московский класс во главе с учителями и родителями может собрать средства на лечение детей с нарушениями иммунитета, а в подарок получить большую елку из экологически чистого картона от мастерской "Картонный папа". Размер елки: 90 на 180 сантиметров. Ее можно украсить, как хочется, используя любые материалы для творчества, и поставить на самое почетное место в классе. А можно отправить фото для участия в конкурсе елок — самые "классные" отправятся в детские больницы, а победителей выберут сами подопечные фонда!

В благодарность за добрые дела каждый класс-участник получит памятный диплом с указанием суммы собранных средств, а также с именем ребенка, которому удалось оплатить лечение. Победители конкурса получат призы от партнеров проекта.

Для участия в проекте нужно сделать всего пять шагов:
Шаг 1. Отправить короткую заявку координатору проекта на электронный ящик elki@fondpodsolnuh.ru. В заявке нужно обязательно указать ФИО представителя класса, номер школы, букву и номер класса, электронную почту и телефон для связи.
Шаг 2. Забрать елку в любом пункте самовывоза: в офисе фонда "Подсолнух" (по адресу: ст. м. Калужская, ул. Бутлерова, д. 17, бизнес-центр Neo Geo) или в парке "Таганский" (по адресу: ст. м. "Таганская", ул. Таганская, д. 40-42, здание администрации). Пожалуйста, предупредите координатора акции о вашем приезде!
Шаг 3. Придумать для елки оригинальный дизайн и украсить ее всем классом. В работе можно использовать любые материалы для творчества за исключением стеклянных и хрупких (такие украшения могут пострадать при перевозке и быть опасными для пациентов в больнице).
Шаг 4. Отправить фото готовой елки координатору проекта и поделиться в социальных сетях с хештегами #классныеелки2017 и #фондподсолнух.
Шаг 5. Организовать сбор средств с родителями и учителями. Это может быть общая копилка или благотворительная ярмарка с продажей сувениров. Собранную сумму можно перечислить в фонд банковским переводом или онлайн-платежом.

Учащиеся лицея №17
© Фото предоставлено фондом «Подсолнух»
Акцию "Дети вместо цветов" запускает ребенок с нарушениями иммунитета
В фонде "Подсолнух" отмечают, что вне зависимости от результата все участники уже самые-самые, потому что благодаря их поддержке маленькие пациенты клиник получат жизненно важные лекарства, а в детские больницы придет настоящий праздник.
Больше информации можно найти на сайте проекта www.elki-klass.ru.

Благотворительный фонд "Подсолнух" обеспечивает жизненно необходимым дорогостоящим лечением детей и взрослых, страдающих первичным иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями. После назначения поддерживающей терапии пациенты могут вести полноценную жизнь. Однако высокая стоимость лекарств и трудности с их получением от государства не оставляют выбора: средства собирают благотворители. Помочь можно, отправив слово "ЕЛКИ" и сумму пожертвования на номер 3443, например: ЕЛКИ 100.

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