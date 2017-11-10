Премьера спектакля с инклюзивными актерами состоится в Санкт-Петербурге

Проект о живописи "Anima Chroma/Живые картины" с инклюзивным актерским составом презентуют на Санкт-Петербургском международном культурном форуме 15 ноября, сообщает пресс-служба центра "Инклюзион".

Спектакль рассказывает о восприятии живописи людьми, которые по-разному видят мир, это художественная форма, в которой слепоглухие и зрячеслышащие актеры при помощи пластики танца передают рождение семи картин из коллекции Эрмитажа.

Мультипликатор, лауреат премии "Оскар" Александр Петров создал объемную анимацию специально для проекта. Техника, в которой он рисует фильмы, называется "пальцевая живопись": автор работает пальцами, лишь в исключительных случаях используя кисточки.

Одна из главных идей спектакля — уникальное восприятие произведений искусства, ощущение его через различные призмы. В спектакле исследуются формы постижения искусства и выражения эстетического переживания слепоглухими и зрячеслышащими актерами на театральной сцене.

"Это очень важный проект как в культурном, так и в социальном значении. Этот проект возник как ответ на вопрос "Зачем человеку без зрения нужна живопись?", — сказала автор и продюсер проекта Виктория Авдеева.

Проект реализован при поддержке фонда "Соединение".

После премьеры показы пройдут в восьми городах мира в рамках международного турне.