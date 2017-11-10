Премьера спектакля с инклюзивными актерами состоится в Санкт-Петербурге

Спектакль рассказывает о восприятии живописи людьми, которые по-разному видят мир, это художественная форма, в которой слепоглухие и зрячеслышащие актеры при помощи пластики танца передают рождение семи картин из коллекции Эрмитажа.
Мультипликатор, лауреат премии "Оскар" Александр Петров создал объемную анимацию специально для проекта. Техника, в которой он рисует фильмы, называется "пальцевая живопись": автор работает пальцами, лишь в исключительных случаях используя кисточки.
"Это очень важный проект как в культурном, так и в социальном значении. Этот проект возник как ответ на вопрос "Зачем человеку без зрения нужна живопись?", — сказала автор и продюсер проекта Виктория Авдеева.
Проект реализован при поддержке фонда "Соединение".
После премьеры показы пройдут в восьми городах мира в рамках международного турне.