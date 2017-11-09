Всероссийский Душевный Bazar на Добре Mail.Ru собрал более 500 тыс. рублей

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Всероссийский спецпроект "Душевный Bazar" на сервисе "Добро Mail.Ru" за две недели собрал более 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба "Душевного Bazar'а".

Благодаря этому подопечный фонда по борьбе с инсультом "ОРБИ" москвич Андрей получил возможность пройти повторный курс лечения, а фонд помощи животным "Рэй" собрал средства на стерилизацию бездомных животных.

На данный момент самые высокие сборы у проектов поддержки взрослых людей. Сложнее всего собирать на помощь пожилым. Четыре благотворительных фонда — участника спецпроекта уже успешно закрыли сборы.

Также казанский благотворительный фонд "Ак Барс Созидание" получил деньги на покупку слухового аппарата Лиане, флейтистке с четвертой степенью тугоухости. А подопечные фонда "Альпари" Максим и Никита, близнецы с множественными заболеваниям, получили годовой запас противосудорожного препарата "Кепра".

Ознакомиться со всеми участниками всероссийского "Душевного Bazar'а" на сайте "Добро Mail.Ru" и помочь им можно на странице спецпроекта до 23 декабря 2017 года включительно: https://dobro.mail.ru/pages/bazar/list/.

Каждый пользователь "Добра", помогающий благотворительному фонду — участнику спецпроекта с этой страницы через авторизованный аккаунт, получит промокод, который можно будет обменять на сувенир на восьмом "Душевном Bazar'е" в Московском гостином дворе 10 декабря.