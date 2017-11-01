Инклюзивный перформанс с участием слепоглухих людей покажут в Москве

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Уникальный инклюзивный перформанс "Рождение" представят в Музее русского импрессионизма в Москве 4 ноября. Об этом сообщили в фонде поддержки слепоглухих "Со-единение". В художественной акции примут участие студенты театральной "Инклюзион.Школы" фонда.
В перформансе участвуют студенты театральной "Инклюзион.Школы", музыкант Мария Худобина (виолончель), педагоги Ния Архангельская (вокальная импровизация) и Лариса Никитина (пластика).
"Инклюзион.Школа" была создана в феврале 2017 года при поддержке фонда "Со-единение". Среди ее главных целей — развитие профессионального инклюзивного театра и системы образования для актеров с разными возможностями, налаживание взаимодействия между театральными вузами и профессионалами различных направлений театра, формирование устойчивого интереса зрительской аудитории к инклюзивному искусству, поиск новых театральных форм и выработка соответствующей методологии для различных инклюзивных групп.