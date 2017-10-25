Проверено "Маяком": как найти и получить нужную помощь

Новый проект "Добро Mail.ru" называется просто и емко — "Маяк". Он создан для того, чтобы связать тех, кому нужна помощь, с конкретным благотворительным фондом. Здесь содержатся данные о более чем 130 благотворительных фондах с надежной репутацией. Как пользователи могут найти самое необходимое, если оказались в сложной ситуации, или, наоборот, узнать, как оказать поддержку благотворительным проектам — об этом "Социальному навигатору" рассказала Александра Бабкина, руководитель "Добро Mail.Ru".

— Что представляет собой сервис "Маяк", на кого он ориентирован?

— За четыре года работы проекта "Добро Mail.Ru" мы поняли, насколько важно дать людям возможность сориентироваться в трудной ситуации, ведь многие не знают, куда обращаться, если заболел кто-то из близких. Конечно, все знают, что нужно идти к врачу, но в некоторых случаях необходимо что-то большее. И, к сожалению, в России пока очень мало путей, доступных простому человеку, и часто непонятно, что делать в той или иной ситуации.

Следствием этой растерянности, непонимания является довольно большое количество сборов средств в социальных сетях, потому что кажется, что если сейчас начать сбор, то это как-то поможет. При этом мало кто из обычных людей понимает, что благотворительные организации и фонды могут помочь не только собрать деньги — во многих случаях людям не хватает информации, понимания, куда обращаться за помощью, с кем стоит посоветоваться, какая помощь полагается от государства и как ее получить.

Благотворительные организации, с которыми мы работаем (132 фонда из 31 региона России) — это проверенные, честные и профессиональные организации, каждая из них накопила опыт в решении определенной задачи. Они знают лучших медиков, которые занимаются той или иной проблематикой, понимают, как получать помощь от государства, они научились работать с разными проблемами и помогать. Если бы многие люди узнали о том, что в фонды можно обратиться за советом и информацией, это позволило бы избежать большого количества ситуаций, в которых было просто потеряно время — самый ценный ресурс.

Люди часто воспринимают фонды как организации, которые помогают кому-то другому: фонды часто обращаются к людям за волонтерской помощью, за пожертвованиями, и кажется, что работа организации заключается только в этом. Но мы думаем, что если расскажем о благотворительных организациях как об экспертах, которые решают разные задачи и готовы рассказывать о том, как их решить обычным людям, это заметно повлияет на развитие благотворительности в России. Фонды начнут восприниматься как те организации, к которым можно обратиться и за помощью, и за консультацией, и отношения между людьми и фондами станут диалогом.

Что такое "Маяк". Мы, по большому счету, автоматизировали для пользователей возможность найти благотворительную организацию по необходимому направлению помощи. "Маяк" собрал всю информацию о 132 организациях, о разных направлениях, в которых они действуют.

Каждый пользователь может зайти туда, выбрать направление, по которому нужна помощь, и получить на выходе информацию о фондах, куда стоит обратиться за поддержкой, но не только. Там же пользователь увидит и телефоны горячих линий, на которые можно позвонить для решения тех или иных задач.

Например, если пользователь выбирает направление "Инсульт", которое, к сожалению, является сейчас достаточно распространенной в России проблемой, то он увидит не только контакты фонда "ОРБИ", куда можно обратиться за помощью. Он также увидит и телефон горячей линии для людей, близкие которых пережили инсульт, где им смогут ответить на вопросы по уходу, помочь психологически справиться с этой ситуацией и правильно поддержать близкого человека. То есть сервис позволяет не только обращаться в фонды, но и содержит другую информацию, которую стоит узнать человеку, обратившемуся за помощью.

При этом сервис "Маяк" ориентирован не только на тех людей, которым нужна помощь. Дело в том, что, пожалуй, каждый пользователь интернета и социальных сетей так или иначе сталкивается с теми постами самыми с просьбами о помощи. И возникает вопрос, что с этим делать. Понятно, что если это ваш близкий родственник или знакомый, это одна история, но часто мы не знаем людей, которые просят о помощи. Что тут делать: жать на репост, писать в комментарии или сразу отправлять деньги по указанным реквизитам? Но это не всегда является правильным решением, ведь помимо тех, кому реально нужна помощь, есть еще и мошенники.

И в этом случае "Маяк" поможет людям, которые видят такой контент в своей ленте, рассказать, куда можно обратиться за помощью. Тем самым мы, во-первых, помогаем людям, даем им информацию, делимся ссылкой на "Маяк", где эта информация точно есть. С другой стороны — мы сокращаем масштабы распространения мошенничества, потому что если человек не стал дальше пересылать вирусное сообщение, а написал в комментариях, куда стоит обратиться, это значительно снижает количество репостов у этих потоков. И это тоже одна из важных задач "Маяка".

— Что делать в том случае, если пользователь не нашел на "Маяке" фонд, куда можно обратиться?

— В этом случае человек может описать проблему, с которой он столкнулся, в письме к нам напрямую, и в этом случае мы ответим на этот вопрос и объясним, куда стоит обратиться в том или ином случае. Предусмотреть все невозможно, но наша задача — не оставить ни одно обращение без ответа.

Также важно, что "Маяк" — это не закрытый каталог. У нас постоянно растет количество партнеров. Как раз сейчас мы принимаем заявки от новых благотворительных организаций, которые пройдут все ступени проверки, которые у нас есть — проверку репутации, службу безопасности, юристов. Таким образом база "Маяка" будет постоянно пополняться новыми благотворительными организациями, которые буду не только собирать пожертвования и искать волонтеров на "Добро Mail.Ru", но и отвечать на вопросы людей, на их запросы и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

— Как люди будут узнавать о "Маяке"? По каким каналам вы планируете распространять информацию о проекте?

— Мы сейчас общаемся с разными СМИ и очень активно рассказываем о "Маяке" в социальных сетях, потому что это касается каждого, есть у него проблема или нет — это вообще про всех. В первую очередь мы делаем ставку на социальные сети, потому что информация там передается из уст в уста, но и роль медиа здесь велика. Очень важно, чтобы все мы рассказывали о "Маяке", о том, что можно обращаться за помощью, что фонды готовы рассказывать, как вести себя в той или иной ситуации. Таким образом, постепенно мы донесем эту информацию до самой широкой аудитории.

— Может ли человек обратиться к благотворительным организациям за помощью через ваш сайт? Существует ли какая-то система обработки подобных запросов?

— Нет, мы не делали подобную систему, пользователь должен сам выбрать, куда ему обращаться. И на самом деле это было бы неправильно — когда, человек, например, с каким-то заболеванием обращается в благотворительный фонд, который на этом заболевании специализируется, то у фонда есть экспертный совет медиков, именно принимает решение, какая помощь в каком объеме необходима, отправляет на дополнительные обследования и так далее.

Мы как сервис не можем пропустить через себя все документы всех людей, проанализировать их, верифицировать, понять, что именно такая помощь востребована. Наша задача — связать людей и проверенные благотворительные организации, которые смогут проделать эту работу и помочь.

— Фонды сами обращаются к вам, чтобы попасть в реестр?

— Да, фонды обращаются сами. Каждый год в октябре мы открываем прием заявок от организаций, он идет прямо сейчас. Но мы не гонимся за количеством партнеров — наша задача в том, чтобы все эти организации были проверенными, честными и профессиональными. Мы гонимся именно за качеством нашего партнерства, и нам важно тоже быть полезными этим организациям — иметь возможность собирать пожертвования для их подопечных, решать вместе с ними важные задачи, и делать это с очень большим количеством партнеров, наверное, было бы сложно.

В то же время мы стремимся к тому, чтобы иметь партнеров в каждом регионе страны, поэтому сейчас фокусируемся на приеме заявок от фондов из регионов и пока не берем благотворительные организации из Москвы, кроме случаев, когда они занимаются редкими заболеваниями. Мы хотим, чтобы человек из любого региона мог найти организацию, которая, может быть, находится недалеко от него, и обратиться к ней не только за помощью, но и сам помочь, например, стать волонтером.

Беседовал Александр Зиновьев