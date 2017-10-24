Всероссийская ярмарка "Душевный Bazar" стартовала онлайн

На проекте "Добро Mail.Ru" появилось онлайн-представительство ярмарки "Душевный Bazar": 30 фондов, которые примут в ней участие, разместили свои проекты на специальной странице сервиса. Каждый пользователь "Добра", помогающий благотворительному проекту с этой страницы, получит промокод, который можно будет обменять на сувенир на восьмом "Душевном Bazar'е".

"Мы хотим, чтобы благотворительность была приятной частью жизни каждого, приносила радость от больших изменений, частью которых может стать любой человек. Благодаря партнерству мы сможем дать пользователям не только возможность участвовать в умной и честной благотворительности, но поближе познакомиться с лучшими некоммерческими организациями страны на благотворительной ярмарке", — комментирует Александра Бабкина, руководитель проекта "Добро Mail.Ru".

Теперь пользователи смогут помогать фондам — партнерам мероприятия не только в день ярмарки и вне зависимости от того, в каком городе они проживают. Достаточно выбрать проект по душе и поддержать детей, взрослых, пожилых людей или животных. В проекте участвуют 30 благотворительных фондов из 10 регионов России — от Ленинградской до Кемеровской области.

В письме с благодарностью за пожертвование пользователю придет уникальный промокод, который можно будет обменять на сувенир, придя 10 декабря 2017 года на "Душевный Bazar" в московский Гостиный двор.

Помочь деньгами и репостом участникам спецпроекта можно с 23 октября по 23 декабря 2017 года. А узнать о других способах помочь, в том числе делом, и лично познакомиться с 50 социальными проектами можно 10 декабря в московском Гостином дворе, где в восьмой раз пройдет самая масштабная в России новогодняя благотворительная ярмарка "Душевный Bazar".

"Развитие современных технологий еще три года назад привело "Душевный Bazar" в онлайн-пространство. Каждый год наш спецпроект меняется, потому что мы ищем наиболее оптимальный способ помочь нашим партнерам из третьего сектора представить свои социальные проекты. Онлайн-формат "Душевного Bazar'а" — возможность для жителей всей страны включиться в проект и в пару кликов помочь подопечным благотворительных фондов-участников. Всероссийский "Душевный Bazar" на "Добре Mail.Ru" — это гарантия качественной верификации НКО, демонстрирующих разнообразие способов и направлений помощи, а также возможность рассказать о системной и осознанной благотворительности новой аудитории", — говорит Инга Моисеева, руководитель проектов в D-Group.Social.