Более 40 маломобильных граждан приняли участие в фестивале молодежи в Сочи

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Во Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи приняли участие 48 маломобильных граждан, в том числе 10 инвалидов-колясочников, сообщил глава города Анатолий Пахомов на итоговой пресс-конференции.

"Всего в фестивале приняли участие 48 маломобильных граждан, из них 10 — инвалиды-колясочники. В размещении участников с особыми потребностями здоровья были задействованы три отеля, расположенные в Имеретинской низменности. Также специалисты администрации Сочи ежедневно проводили мониторинг городской безбарьерной среды — работы лифтовых устройств и подъемных платформ в Олимпийском парке, в подземных и надземных переходах Адлерского, Хостинского и Центрального районов города", — сказал он.

Фестиваль официально открылся 15 октября, а 22 октября прошла церемония закрытия. Мероприятия, проходящие в Олимпийском парке Сочи, собрали около 25 тысяч молодых людей из 188 стран мира. В организации события принимали участие 5 тысяч волонтеров из России и 76 зарубежных государств.

Студенты и молодые специалисты со всех континентов в течение фестивальной недели обсуждали такие темы, как глобальная политика и международная безопасность, индустрия и экономика будущего, экология. Каждый день был посвящен одному из макрорегионов планеты — Америке, Ближнему Востоку, Азии и Океании, Европе.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На главной площадке в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает РИА Новости, "Р-Спорт", РИА "Недвижимость", РИА "Рейтинг", "Прайм", ИноСМИ.