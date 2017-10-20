Ткаченко: НКО – соработники государства в решении социальных проблем

20 окт — РИА Новости. Основатель и руководитель Детского хосписа в Санкт-Петербурге протоиерей Александр Ткаченко выступил на Всемирном фестивале молодежи и студентов. В рамках секции "Гражданские проекты, покорившие мир" он рассказал молодым лидерам о Детском хосписе и поделился жизненными принципами, которые помогли воплотить в жизнь проект мечты.

Начиная рассказ о Детском хосписе, его руководитель отметил, что не будет говорить про скорбь и боль. "Я хочу рассказать про жизнь и про то, чему можно научиться, помогая другим людям", — добавил он.

Детский хоспис — это некоммерческая организация, но работает в тесной взаимосвязи с органами государственной власти и бюджетными учреждениями. Стационары, которые создает АНО "Детский хоспис", строятся на благотворительные средства и затем передаются государству. Таким образом, паллиативная медицинская помощь детям становится гарантированной — ее оказывают за счет бюджета региона.

"Некоммерческие организации — соработники государства в решении социальных проблем", — добавил Александр Ткаченко.

Александр Ткаченко рассказал о возможностях развития паллиативной помощи в России. Руководитель детского хосписа пояснил, что в крупных городах, к примеру, нужны стационары, а в труднодоступных районах необходимы мобильные квалифицированные выездные службы.

В то же время все, кто занят в сфере оказания паллиативной помощи — от врачей до добровольцев, должны уважать мнения и убеждения пациентов, а также их взгляды на те или иные мировоззренческие вопросы.

"Мы в Детском хосписе обучаем представителей разных конфессий быть полезными друг другу, ведь люди действительно одинаково чувствуют боль другого человека вне зависимости от культурных различий", — пояснил протоиерей Александр Ткаченко.

Проект, созданный Ткаченко, активно развивается: помимо существующего стационара в Санкт-Петербурге, строятся хосписы в Ленинградской и Московской областях.

Детский хоспис стал моделью для аналогичных учреждений в России и даже в Европе. Например, недавно учреждение в Санкт-Петербурге посетила делегация из Бельгии. Более 50 специалистов в области здравоохранения ознакомились с опытом работы хосписа, обсудили с российскими коллегами наиболее сложные вопросы оказания паллиативной помощи детям.

Выступление Александра Ткаченко вызвало отклик у участников фестиваля. В заключение он пожелал молодым людям успехов в реализации проектов и поделился жизненными принципами: "Что бы ты ни делал, делай хорошо, живи щедро. Надо ставить великие цели. Большие изменения в обществе начинаются с самого себя. Какой бы проект вы ни реализовывали, делайте это качественно. Часто нам мешает суета, поэтому главное — правильно расставить приоритеты. И конечно, не забывайте, для кого вы работаете. Если вы помогаете детям — главное, помогать детям, а все остальное приложится".