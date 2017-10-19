РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Жизнь без преград

Эксперт: участию в благотворительности мешает минимум информации о фондах

14:1419.10.2017
(обновлено: 14:20 19.10.2017)
0100
© РИА Новости / Даничев АлексейЭксперт: участию в благотворительности мешает минимум информации о фондахЭксперт: участию в благотворительности мешает минимум информации о фондах
© РИА Новости / Даничев Алексей

В преддверии ежегодной конференции по благотворительности исполнительный директор ассоциации грантодающих организаций "Форум доноров" Александра Болдырева рассказала "Социальному навигатору" о том, почему россияне не всегда охотно помогают фондам пожертвованиями, как в регионах относятся к социально ответственному бизнесу и что ждет НКО — претенденты на гранты.

— Концепция развития благотворительности в нашей стране была утверждена уже более восьми лет назад. Насколько она актуальна сегодня?

— Действительно, утвержденная правительством России концепция решила задачи, стоящие перед отраслью на момент разработки документа. Сегодня же мы имеем новые финансовые условия, новые законодательные барьеры и возможности, новые формы межсекторного партнерства и, главное, изменившийся социальный фундамент. Все эти перемены, на наш взгляд, требуют объединения имеющегося в России экспертного потенциала для выработки интегральной долгосрочной концепции в сфере благотворительности. В этом году "Форум доноров" отмечает 15-летний юбилей, и подведение промежуточных итогов развития благотворительного сектора, определение "правил игры" для его новых участников, обновление концептуальных положений его будущей деятельности с учетом накопленной практики особенно актуально.

Итоги года в благотворительности подведут на конференции Форума Доноров
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Итоги года благотворительности подведут на конференции Форума доноров

— Как вы могли бы охарактеризовать ключевую тему или тенденцию этого года в некоммерческом секторе?

— Центральная тема и нашей ежегодной конференции, и года в донорском сообществе была навеяна итогами всероссийского конкурса публичных отчетов НКО "Точка отсчета", который нам удалось возродить благодаря поддержке комитета общественных связей города Москвы, — прозрачность деятельности организаций и доверие к ней. Доверие как ключевое условие взаимоотношений между бизнесом и социумом, условие осуществления филантропической деятельности, как отражение эффективности работы организации, достижения значимых для общества результатов и их трансляции.

— Для развития благотворительности доверие, на ваш взгляд, важнее, чем экономическая стабильность?

— Безусловно! Сектор доказал свою стойкость и умение выживать в непростых экономических и политических условиях, оперативно реагировать на проблемы и при этом выстраивать долгосрочные коммуникации и системную работу. Но его дальнейший рост, вовлечение в благотворительность новых лиц, институтов, выстраивание эффективной структуры межсекторного партнерства — все это связано с решением принципиальной проблемы повышения уровня доверия.

— В таком случае ощутил ли вообще благотворительный сектор влияние экономического кризиса? Стали ли люди меньше жертвовать, а компании сокращать бюджеты на социалку?

— К счастью, социальные бюджеты во многих коммерческих организациях закладываются на год вперед, поэтому "подушка безопасности" для проектов как в самих компаниях, так и в организациях, с которыми они работают, позволила практически в полном объеме продолжать реализовывать программы и оказывать поддержку в регионах присутствия крупных бизнес-структур. Да, ряд фондов был вынужден закрыться или приостановить свою деятельность, но в целом — и это чрезвычайно радует нас — социальное направление становится одним из приоритетов для бизнеса. И это не столько вопрос имиджа компании, сколько долгосрочные, так называемые отложенные, социальные инвестиции: взращивание молодых профессионалов, благоустройство и улучшение качества окружающей среды сотрудников, повышение уровня социальных сервисов в регионе. НКО пришлось сложнее, однако благодаря сохранившейся поддержке от государства — бюджетным грантам и субсидиям (Фонда президентских грантов, КОС города Москвы) — многие инициативы и проекты удалось запустить и продолжить. Все-таки государство сейчас остается одним из наиболее значимых источников софинансирования деятельности третьего сектора.

Километры добра, рождественские чудеса и другие истории волонтеров хосписа
© Детский хоспис "Дом с маяком"
Километры добра, рождественские чудеса и другие истории волонтеров хосписа

Что касается частных пожертвований, то здесь в целом динамика положительная. Во-первых, увеличилось число россиян, совершающих онлайн-переводы в фонды с банковских карт, а во-вторых, вопреки прогнозам почти на 500 рублей выросла средняя сумма пожертвования! Опять же, по данным опросов, недоверие к НКО является большим препятствием для того, чтобы помочь организации или нуждающимся, чем отсутствие средств. Отсутствие широкой информации об истории, структуре, деятельности, отчетах, партнерах того или иного фонда демотивирует людей жертвовать средства. Не стоит говорить, что подогревают эту ситуацию и лжеблаготворители.

— Да, депутаты уже активно включились в борьбу с серыми благотворительными фондами.

— А вот здесь стоит быть очень осторожными. В этой ситуации важно просчитывать все возможные риски и не навредить чрезмерным регулированием добросовестным фондам. Некоммерческий сектор весьма осторожно относится к законодательным инициативам, поэтому все новеллы необходимо четко формулировать, учитывать разнообразие сектора и предварительно обсуждать с экспертами.

Мы со своей стороны продолжили исследование, начатое в рамках "Точки отсчета", и разработали добровольный стандарт информационной открытости НКО — документ, в котором будет указано, в каком виде и объеме некоммерческая организация должна раскрывать о себе информацию, например, для получения бюджетной поддержки. С расширением системы субсидий и грантов, грантовых конкурсов и программ в крупных компаниях достоверность и полнота информации о грантополучателях становится важнейшим критерием отбора.

Кроме того, мы подготовили отдельную тематическую секцию конференции о том, как новые информационные технологии могут изменить филантропический ландшфат.

— Блокчейн, биткоины и криптовалюты в благотворительности?

— Почти. Технология блокчейн, например, представляет собой "общедоступный гроссбух", фиксирующий все движения финансовых средств в системе и не позволяющий "подчищать" внесенные в него записи. А это значит, что донорам он способен дать возможность отслеживать судьбу совершенных пожертвований, а благополучателям снизить затраты на отчетность.

Способны ли блокчейн и другие технологические новации привести нас в эру доверия 2.0? Каковы инструменты укрепления культуры доверия между гражданами? Каково будущее доверия и связанное с ним будущее благотворительного сектора? Искать ответы на эти и другие вопросы мы вместе с российскими и зарубежными экспертами будем в рамках нашей ежегодной конференции 26 октября. Приглашаем к участию в дискуссиях всех, кому небезразлично будущее благотворительности в России, всех, кто понимает, что устойчивое и эффективное развитие и бизнеса, и всего общества есть результат системной работы, основанной на доверительном отношении, взаимном партнерстве и поддержке.

Комментировать
Жизнь без преград
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена