Эксперт: участию в благотворительности мешает минимум информации о фондах

В преддверии ежегодной конференции по благотворительности исполнительный директор ассоциации грантодающих организаций "Форум доноров" Александра Болдырева рассказала "Социальному навигатору" о том, почему россияне не всегда охотно помогают фондам пожертвованиями, как в регионах относятся к социально ответственному бизнесу и что ждет НКО — претенденты на гранты.

— Концепция развития благотворительности в нашей стране была утверждена уже более восьми лет назад. Насколько она актуальна сегодня?

— Действительно, утвержденная правительством России концепция решила задачи, стоящие перед отраслью на момент разработки документа. Сегодня же мы имеем новые финансовые условия, новые законодательные барьеры и возможности, новые формы межсекторного партнерства и, главное, изменившийся социальный фундамент. Все эти перемены, на наш взгляд, требуют объединения имеющегося в России экспертного потенциала для выработки интегральной долгосрочной концепции в сфере благотворительности. В этом году "Форум доноров" отмечает 15-летний юбилей, и подведение промежуточных итогов развития благотворительного сектора, определение "правил игры" для его новых участников, обновление концептуальных положений его будущей деятельности с учетом накопленной практики особенно актуально.

— Как вы могли бы охарактеризовать ключевую тему или тенденцию этого года в некоммерческом секторе?

— Центральная тема и нашей ежегодной конференции, и года в донорском сообществе была навеяна итогами всероссийского конкурса публичных отчетов НКО "Точка отсчета", который нам удалось возродить благодаря поддержке комитета общественных связей города Москвы, — прозрачность деятельности организаций и доверие к ней. Доверие как ключевое условие взаимоотношений между бизнесом и социумом, условие осуществления филантропической деятельности, как отражение эффективности работы организации, достижения значимых для общества результатов и их трансляции.

— Для развития благотворительности доверие, на ваш взгляд, важнее, чем экономическая стабильность?

— Безусловно! Сектор доказал свою стойкость и умение выживать в непростых экономических и политических условиях, оперативно реагировать на проблемы и при этом выстраивать долгосрочные коммуникации и системную работу. Но его дальнейший рост, вовлечение в благотворительность новых лиц, институтов, выстраивание эффективной структуры межсекторного партнерства — все это связано с решением принципиальной проблемы повышения уровня доверия.

— В таком случае ощутил ли вообще благотворительный сектор влияние экономического кризиса? Стали ли люди меньше жертвовать, а компании сокращать бюджеты на социалку?

— К счастью, социальные бюджеты во многих коммерческих организациях закладываются на год вперед, поэтому "подушка безопасности" для проектов как в самих компаниях, так и в организациях, с которыми они работают, позволила практически в полном объеме продолжать реализовывать программы и оказывать поддержку в регионах присутствия крупных бизнес-структур. Да, ряд фондов был вынужден закрыться или приостановить свою деятельность, но в целом — и это чрезвычайно радует нас — социальное направление становится одним из приоритетов для бизнеса. И это не столько вопрос имиджа компании, сколько долгосрочные, так называемые отложенные, социальные инвестиции: взращивание молодых профессионалов, благоустройство и улучшение качества окружающей среды сотрудников, повышение уровня социальных сервисов в регионе. НКО пришлось сложнее, однако благодаря сохранившейся поддержке от государства — бюджетным грантам и субсидиям (Фонда президентских грантов, КОС города Москвы) — многие инициативы и проекты удалось запустить и продолжить. Все-таки государство сейчас остается одним из наиболее значимых источников софинансирования деятельности третьего сектора.

Что касается частных пожертвований, то здесь в целом динамика положительная. Во-первых, увеличилось число россиян, совершающих онлайн-переводы в фонды с банковских карт, а во-вторых, вопреки прогнозам почти на 500 рублей выросла средняя сумма пожертвования! Опять же, по данным опросов, недоверие к НКО является большим препятствием для того, чтобы помочь организации или нуждающимся, чем отсутствие средств. Отсутствие широкой информации об истории, структуре, деятельности, отчетах, партнерах того или иного фонда демотивирует людей жертвовать средства. Не стоит говорить, что подогревают эту ситуацию и лжеблаготворители.

— Да, депутаты уже активно включились в борьбу с серыми благотворительными фондами.

— А вот здесь стоит быть очень осторожными. В этой ситуации важно просчитывать все возможные риски и не навредить чрезмерным регулированием добросовестным фондам. Некоммерческий сектор весьма осторожно относится к законодательным инициативам, поэтому все новеллы необходимо четко формулировать, учитывать разнообразие сектора и предварительно обсуждать с экспертами.

Мы со своей стороны продолжили исследование, начатое в рамках "Точки отсчета", и разработали добровольный стандарт информационной открытости НКО — документ, в котором будет указано, в каком виде и объеме некоммерческая организация должна раскрывать о себе информацию, например, для получения бюджетной поддержки. С расширением системы субсидий и грантов, грантовых конкурсов и программ в крупных компаниях достоверность и полнота информации о грантополучателях становится важнейшим критерием отбора.

Кроме того, мы подготовили отдельную тематическую секцию конференции о том, как новые информационные технологии могут изменить филантропический ландшфат.

— Блокчейн, биткоины и криптовалюты в благотворительности?

— Почти. Технология блокчейн, например, представляет собой "общедоступный гроссбух", фиксирующий все движения финансовых средств в системе и не позволяющий "подчищать" внесенные в него записи. А это значит, что донорам он способен дать возможность отслеживать судьбу совершенных пожертвований, а благополучателям снизить затраты на отчетность.

Способны ли блокчейн и другие технологические новации привести нас в эру доверия 2.0? Каковы инструменты укрепления культуры доверия между гражданами? Каково будущее доверия и связанное с ним будущее благотворительного сектора? Искать ответы на эти и другие вопросы мы вместе с российскими и зарубежными экспертами будем в рамках нашей ежегодной конференции 26 октября. Приглашаем к участию в дискуссиях всех, кому небезразлично будущее благотворительности в России, всех, кто понимает, что устойчивое и эффективное развитие и бизнеса, и всего общества есть результат системной работы, основанной на доверительном отношении, взаимном партнерстве и поддержке.