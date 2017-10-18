"Мама, все будет хорошо": история 8-летней Насти, победившей рак

Рак у Насти Григорьевой обнаружили, когда девочке не было и четырех лет. Благодаря лечению и поддержке близких болезнь отступила. Затем Настя и ее сестра Наташа отправились на реабилитацию в лагерь "Шередарь". О том, что помогало семье Григорьевых не отчаиваться даже в самые сложные минуты, читайте в материале проекта "Социальный навигатор".

Владимир Лебедев специально для проекта "Социальный навигатор"

Своих четырех дочек Инна Григорьева называет спартанцами. Очень уж девочки, особенно старшие, привыкли к самостоятельности. Что и не мудрено. Это сейчас Инна трудится хореографом в музыкальной школе в родном Зеленограде и разъездов стало меньше. А вот раньше, когда они с мужем работали артистами балета — сплошные гастроли, репетиции, выступления.

© фото из личного архива семьи Григорьевых Семья Григорьевых © фото из личного архива семьи Григорьевых Семья Григорьевых

Затем работа в хореографическом училище, в Академии танца и должность хореографа сборной России по художественной гимнастике. А среди воспитанниц в том числе прославленная Алина Кабаева. С программами, поставленными при участии Инны Григорьевой, спортсменки участвовали и побеждали на самых престижных международных стартах.

Но, пожалуй, главная в жизни победа Инны Григорьевой и всей ее семьи была несколько лет назад. Дочь Инны Настя победила рак.

О страшном диагнозе Аси (так в семье называют Настю) узнали, когда девочке не было и четырех лет.

Первое время в больнице было самым сложным. Ребенку приходилось терпеть уколы и другие процедуры. Но девочка держалась достойно. Первое, что она попросила у родителей, чтобы ей закачали в планшет мультик "Ну, погоди!". Приключения зайца и волка поднимали Насте настроение в перерывах между уколами. Оптимизм девочки помогал всей семье верить в благополучный исход лечения.

© фото из личного архива семьи Григорьевых Настя Григорьева © фото из личного архива семьи Григорьевых Настя Григорьева

"Когда я переживала, больше она меня поддерживала. Она мне всегда повторяла: Мама, все будет хорошо. Она у нас необыкновенный ребенок. Она какая-то уж очень умная была с самого рождения", — вспоминает Инна Григорьева.

Когда Насте стало легче, ее перевели домой. Хотя родители и сестры очень сильно переживали, виду старались не показать. Лишние волнения ребенку были совсем ни к чему. Все старались чтобы девочка жила обычной жизни: гуляла, ходила в театр.

"Очень интересная была реакция людей. Я тогда впервые с этим столкнулась. Ребеночек сидел в маске в зрительном зале, а на нас обернулся здоровый такой детина в театре и говорит: если болеете, сидите дома, нечего по театрам ходить. Было удивительно непонимание людей, что есть разные ситуации в жизни. Ася это тогда немножко напугало", — говорит Инна Григорьева.

Несмотря на непонимание, с которым порой приходилось сталкиваться вне дома, Настя продолжала жить полноценной жизнью, выполняя назначения врачей. Такой подход дал результаты. Болезнь отступила, но нужна была реабилитация.

В "Шередарь" с легким сердцем



Семья воспользовалась реабилитационной программой, которую провидит фонд "Шередарь". Благотворительная организация проводит смены в реабилитационном центре в лагере во Владимирской области. Со всей России в лагерь приезжают те, кто нуждается в помощи. На протяжении всей смены с детьми занимаются волонтеры.

© фото из личного архива семьи Григорьевых Настя и Наташа Григорьевы © фото из личного архива семьи Григорьевых Настя и Наташа Григорьевы

В лагере отправились двое детей из семьи Григорьевых. Сначала психологическую программу проходила 11 летняя Наташа. Как вспоминает Инна Григорьева, Наташу в "Шередарь" она отпускала с легким сердцем. Девочка активно занимается спортом и уже неоднократно участвовала в разных походах и туристических слетах. А вот 8-летняя Настя впервые уехала так надолго от родителей.

"Я не очень волновалась ее отпускать, уже знала, что там происходит в лагере. Настя очень общительная девочка, все это ей только на пользу", — вспоминает мама девочки.

Для детей в лагере проводились всевозможные активности и множество интересных и необычных занятий — от ювелирной мастерской до верховой езды и веревочного парка, а также занятий по гребле на байдарках.

Из лагеря сестры вернулись переполненные положительными эмоциями. Хороших впечатлений хватило на несколько месяцев вперед.

"Они были очень счастливые, радостные. И говорили что очень хотят поехать еще. Даже сразу не могли все рассказать. Кроме того что все здорово. Теперь проходит время и они что-то вспоминают, какие-то детали", — рассказывает Инна Григорьева.

Родителей, которые тоже попал в трудную жизненную ситуацию и столкнулись с болезнью детей Инна Григорьева призывает не отчаиваться. Главное — позитивный настрой и не только во время лечения, но и после него.

"Мы все волнуемся, но это страх нельзя пускать глубоко в сердце", — делится опытом Инна Григорьева и добавляет, что очень важно всеми силами верить в то что результат лечения будет положительным. И тогда все обязательно образуется.