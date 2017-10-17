В Москве пройдет конференция "Паллиативная помощь детям"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Москве 18-19 октября пройдет первая конференция с международным участием "Паллиативная помощь детям". Мероприятие проводит фонд помощи хосписам "Вера" при поддержке детского хосписа "Дом с маяком" и благотворительного фонда "Детский паллиатив", сообщили в фонде.

Слушателями конференции станут самые перспективные, рекомендованные экспертами врачи и медицинские сестры со всей страны. Это 318 участников из Москвы и Московской области и 48 регионов России, в том числе 110 врачей, 53 медсестры и 69 сотрудников профильных НКО. Участие в конференции для региональных специалистов бесплатно.

С лекциями выступят как ведущие российские специалисты по паллиативной помощи детям, так и эксперты из США, которые впервые приедут в Россию. В первый день конференции доктор Джоан Вульф, руководитель отделения паллиативной помощи детям Бостонской детской больницы, расскажет об особенностях оценки и работы с болевым синдромом у тяжелобольных детей. Второй день конференции будет посвящен теме организации респираторной (дыхательной) поддержки на дому на аппаратах НИВЛ и ИВЛ (неинвазивной и инвазивной вентиляции легких) детей, которые из-за болезни теряют возможность дышать самостоятельно.

Эксперты проанализируют и сравнят российский и зарубежный опыт. В частности, опытом применения ИВЛ и НИВЛ на дому поделится доктор Джон Бах — один из авторитетнейших мировых специалистов по респираторной поддержке. А сотрудники фонда "Вера" расскажут, как организована такая поддержка в регионах России на примерах детей, которым помогает фонд.

Во время конференции будет доступна прямая трансляция на портале "Про паллиатив".