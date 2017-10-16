Детский омбудсмен осмотрела строящийся детский хоспис в Домодедове

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Во Всемирный день паллиативной помощи, 14 октября, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила строящийся детский хоспис в Домодедове. Директор учреждения Александр Ткаченко рассказал, где будут располагаться игровые и сенсорные комнаты, провёл омбудсмена по палатам и благоустроенной прилегающей территории.