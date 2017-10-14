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Жизнь без преград

Подмосковный "Журавлик" – новое место для дома жизни

22:3814.10.2017
(обновлено: 22:42 14.10.2017)
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© РИА Новости / Игорь КинькоПодмосковный «Журавлик» - новое место для дома жизниПодмосковный «Журавлик» - новое место для дома жизни
© РИА Новости / Игорь Кинько

Старинная усадьба Пржевальского еще стоит в строительных лесах, но уже радует обновленным обликом. Весной 2018 года здесь планируется открытие детского хосписа. А значит, дети с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями в Московской области смогут получать гарантированную паллиативную помощь за счет средств бюджета.

Ксения Алфимова специально для проекта "Социальный навигатор"

Сегодня по случаю Всемирного дня паллиативной помощи в Домодедове на совещание о развитии паллиативной помощи в России собрались уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, представители различных ведомств, связанные с этой темой, а также представители фондов, хосписов и СМИ. А начали этот день с визита в село Константиново, где строится детский хоспис в усадьбе Николая Пржевальского.

Паллиативная помощь: качественная жизнь до конца
© РИА Новости / Михалевич
Паллиативная помощь: качественная жизнь до конца
По словам генерального директора будущего хосписа Александра Ткаченко, территория и история усадьбы поставили окончательную точку в выборе. В июне 2013 года на основании постановления правительства Московской области санкт-петербургскому Детскому хоспису было передано в безвозмездное пользование здание усадьбы Пржевальского. В нем после реконструкции планируется разместить учреждение паллиативной помощи детям.

"Место восхитительное", — такими словами Александр Ткаченко начинает обзорную экскурсию для гостей и участников встречи.

Заходя в здание, с порога попадаем в просторное помещение с высокими колоннами и светлыми окнами. Глядя на фотографии усадьбы до реконструкции, представленные в холе, становится понятно, в каком плачевном состоянии она была и сколько сил и средств было вложено для ее восстановления. Сейчас реставрационные работы уже почти завершены, чистовая отделка идет полным ходом. Рабочие не прекращают трудиться даже сегодня, когда в усадьбу приехало много гостей.

© РИА Новости / Игорь КинькоПодмосковный «Журавлик» - новое место для дома жизни
© РИА Новости / Игорь Кинько
Подмосковный «Журавлик» - новое место для дома жизни

Проходя мимо голых стен, Александр Ткаченко рассказывает и показывает, где и что в итоге будет располагаться. А будет всего много: восемь палат для семейного пребывания, в которых смогут комфортно разместиться 10 детей. Предусмотрены кровати для взрослых. Каждая комната будет декорирована индивидуально, для этого хоспис привлекает художников и дизайнеров. Большая столовая, игровая и сенсорная комнаты, процедурные кабинеты и многое другое. Все это должно быть в хосписе, ведь в первую очередь это учреждение медицинское.

"Все великие проекты начинаются с великой мечты, — рассказывает Александр Ткаченко. — Мною всегда двигала мечта — создать дворец для детей, с которыми жестоко обошлась судьба, создать для них уникальные условия. Поэтому была выбрана усадьба Пржевальского. Здесь планируется воссоздать атмосферу в благородных традициях подмосковных усадеб".

© РИА Новости / Игорь КинькоПодмосковный «Журавлик» - новое место для дома жизни
© РИА Новости / Игорь Кинько
Подмосковный «Журавлик» - новое место для дома жизни

Нижние этажи будут оформлены так, как они были при прежних владельцах, при Николае Михайловиче Пржевальском. Верхние этажи будут выполнены в современном стиле. Палаты там будут оформлены в том дизайне, который приятен для детей. Подготовленный дизайн-проект нацелен на создание атмосферы домашнего уюта.

Кузнецова представила дорожную карту развития паллиативной помощи детям
© РИА Новости / Игорь Кинько
Кузнецова представила дорожную карту развития паллиативной помощи детям
"Журавлик" — так предполагается назвать подмосковный детский хоспис в Домодедове. Это учреждение войдет в систему здравоохранения Московской области и станет одним из стационаров.

Конечно, один хоспис не способен обеспечить необходимой помощью всех нуждающихся в ней. Для этого в разных районах Москвы будут созданы центры выездных служб, которые смогут оказывать различную помощь на дому, и при необходимости пациентов будут госпитализировать сюда, в хоспис.

"Государственное учреждение паллиативной помощи "Журавлик" — это пример взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих организаций. После ремонта здание вернется Московской области, потому что хоспис не сможет функционировать без помощи государства", — отметил Александр Ткаченко.

Реконструкция здания в Домодедове проводится исключительно за счет привлеченных средств благотворителей.

"Важно сейчас выстроить не только стены, но и всю систему работы, — сказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. — Только объединив силы, мы можем сделать большое дело".

После осмотра здания участники встречи посмотрели территорию усадьбы, прогулялись к живописному озеру. В будущем спуск к воде будет организован с двух сторон. Красота и единение с природой будут доступны пациентам хосписа. Кроме того, планируется восстановление старинной беседки по найденным эскизам.

"Будем пить там чай", — улыбаясь, сказал директор хосписа.

До открытия "Журавлика" предстоит еще много работы, а Александр Ткаченко уже строит дальнейшие планы:

"Я начинаю думать о строительстве еще одного стационара детского хосписа для Московской области. Пока держу в тайне, в каком месте, но это будет противоположная сторона области, в северных районах. Мы уже начали работу по этому вопросу".

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