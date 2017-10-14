Кузнецова представила дорожную карту развития паллиативной помощи детям

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова представила программу повышения качества предоставления паллиативной медицинской помощи детям, которая была разработана общественным советом при аппарате детского омбудсмена.

Как подчеркнула Кузнецова, в настоящее время более 40 тысяч детей нуждаются в паллиативной помощи, и далеко не всегда государству удается ответить на этот запрос.

"Я надеюсь, что тот документ, который мы разработали совместно с общественным советом при уполномоченном по правам ребенка, совместно с экспертами, которые не один год занимаются оказанием паллиативной помощи детям, поможет сделать еще один шаг к выстраиванию целой системы последовательной и доступной паллиативной помощи детям", — отметила она.

Программа, в частности, предполагает развитие инфраструктуры для оказания паллиативной помощи, разработку рекомендаций по использованию препаратов и выпуску детских лекарственных форм, внесение в законодательство изменений, допускающих оказание паллиативной помощи в условиях дневного стационара и регламентирующих порядок обеспечения искусственной вентиляции легких на дому.

Кроме того, предлагается разработать клинические рекомендации по оказанию помощи детям с различными заболеваниями, определить основные группы неизлечимых заболеваний подлежащих наблюдению в детских хосписах и наладить механизм передачи пациентов, достигших 18-летнего возраста, из детского хосписа во взрослую сеть.

По словам Кузнецовой, дорожная карта направлена в Минздрав, в ее обсуждении принимают участие депутаты Государственной Думы и представителти различных ведомств, а также общественных организаций, которые наработали большой опыт в данной сфере.

"Безусловно, это требует больших затрат и участия как специалистов, так и волонтеров и простых людей, которые оказываются рядом с семьей, попавшей в такую сложную ситуацию", — сказала она.

Как отметил председатель комиссии по вопросам благотворительности Общественной палаты РФ, протоиерей Александр Ткаченко, сейчас развитие паллиативной помощи детям — в приоритете государственной политики, но в настоящее время система находится на стадии становления, она развивается неравномерно.

"В некоторых регионах есть и стационары, и службы выездной помощи, в то время как в ряде регионов все это отсутствует", — сказал он.

По словам Ткаченко, для успешного развития системы паллиативной помощи детям необходимо в первую очередь повысить ее качество, справиться с дефицитом специалистов в данной области и наладить сотрудничество государства, бизнеса и НКО в вопросах финансирования.