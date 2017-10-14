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Социальный навигатор
Жизнь без преград

Паллиативная помощь: качественная жизнь до конца

11:4014.10.2017
(обновлено: 11:42 14.10.2017)
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© РИА Новости / МихалевичПаллиативная помощь: качественная жизнь до концаПаллиативная помощь: качественная жизнь до конца
© РИА Новости / Михалевич

Во вторую субботу октября во всем мире проводится день хосписной и паллиативной помощи. Редакция "Социального навигатора" побеседовала с фондами и организациями, развивающими это новое для России направление, и разобралась в том, почему паллиавтивная помощь — это тема, важная для всех.

Ксения Алфимова специально для проекта "Социальный навигатор"

Концерт группы Scorpions в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Акция Scorpions в поддержку детского хосписа Дом с маяком: розыгрыш билетов
По определению Всемирной организации здравоохранения, паллиативная помощь — это подход, улучшающий качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с опасной для жизни болезнью, через облегчение боли и управление другими симптомами, которые причиняют страдания и подрывают силы. Такую помощь надлежит оказывать с момента постановки диагноза и на всем протяжении болезни.

Вопреки распространенным представлениям, паллиативная помощь нужна не только пациентам с онкологией в терминальной стадии, но и пациентам с другими неизлечимыми заболеваниями в конце жизни.

Не надо о грустном или все-таки надо?

"О паллиативной помощи нужно говорить широкой аудитории, потому что болезни — это часть нашей жизни. Часть нормального физиологического процесса. Огромное количество детей с паллиативными диагнозами находится по всей стране. Нужно говорить, что такие семьи существуют. Их много. Они имеют право жить нормальной жизнью, и общество может помочь в этом", — считает медицинский директор детского хосписа "Дом с маяком" Мария Рачицкая.

Чтобы паллиативная помощь стала нормой, а не чужой и чуждой темой, нужно чтобы люди знали о проблемах, с которыми сталкивается свыше миллиона людей в России, а еще больше по всему миру.

Хоспис — это про жизнь

Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
Мир на ладони: в детском хосписе Санкт-Петербурга прошел урок мира
Важной составляющей паллиативной помощи являются стационары — хосписы. Несмотря на расхожее мнение, это не дома смерти, где люди доживают последние дни в страшных муках. Это не место, куда людей привозят умирать. Вовсе нет. Руководители нескольких таких учреждений особо подчеркивают, что хоспис — это про жизнь.

Например, сотрудники Детского хосписа в Санкт-Петербурге стараются каждый день подопечных наполнить яркими и насыщенными событиями. Проводят праздники, мастер-классы, концерты и многое другое для детей и членов семьи своих подопечных.

"Если мы не можем добавить жизни дней, давайте добавим дням жизни!", — всегда говорит директор детского хосписа в Санкт-Петербурге Александр Ткаченко.

Позитивная атмосфера поддерживается и в московском хосписе "Дом с маяком". Сотрудники организовывают детские клубы, отдельные мероприятия для мам, пап, даже бабушек и дедушек детей, состоящих на учете фонда.

"Мы делаем большой акцент на мероприятия, чтобы члены семьи не замыкались, а выходили из дома и общались с другими семьями", — делится опытом медицинский директор хосписа "Дом с маяком" Мария Рачицкая.

В хосписе человек с тяжелым заболеванием может получить всестороннюю помощь — медицинскую, психологическую, социальную и даже духовную. Вне зависимости от конфессии. Дети могут находиться в хосписе в тяжелые периоды заболевания или на короткое время, чтобы родители могли набраться сил для дальнейшей борьбы.

Неизлечимое заболевание — беда для всей семьи. Фонды и хосписы помогают не оставаться наедине с этой бедой, оказывая всестороннюю поддержку.

"Мы хотим научить людей верить, что в хосписах есть жизнь — жизнь такой концентрации, которая бывает только у тех, кто знает: времени осталось немного", —говорит учредитель фонда "Вера" Нюта Федермессер.

Хоспис на дому

ИВЛ на дому: НКО и государство должны работать сообща
© фото предоставлено пресс-службой Детского хосписа в Санкт-Петербурге
ИВЛ на дому: НКО и государство должны работать сообща
Важной формой паллиативной помощи является хоспис на дому — выездная служба помощи фондов и организаций. Стационары не могут вместить всех нуждающихся в помощи людей. Фонды создают команды врачей, медсестер, психологов, консультантов по социальным вопросам и других специалистов, которые оказывают помощь на дому семьям, состоящим на учете фонда.

Люди с тяжелыми заболеваниями зачастую требуют сложного медицинского ухода, специального оборудования. Фонды стараются обеспечить подопечных всем необходимым, а также обучить их близких людей особенностям ухода, чтобы обеспечить максимальный комфорт каждого пациента.

"Паллиативная помощь — это качественная жизнь до конца", — считает Мария Рачицкая.

Медицинский директор хосписа "Дом с маяком" подчеркивает, как важно, чтобы дети имели возможность оставаться до конца детьми, а родители — мамами и папами. Для этого в московском детском хосписе существует индивидуальный пост на дому — медики находятся в семье и делают все необходимое в последние дни жизни ребенка, позволяя родителям не выполнять медицинские манипуляции, а просто провести это время с ним.

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