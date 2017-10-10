Глава "Ростелекома" передаст выигрыш в "Что? Где? Когда?" детскому хоспису

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Выигрыш в размере 90 тысяч рублей глава "Ростелекома" Михаил Осеевский передаст в детский хоспис в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба хосписа.
В воскресенье вечером Осеевский выиграл 90 тысяч рублей у команды Ровшана Аскерова в популярном телешоу "Что? Где? Когда?" на Первом канале.
Глава "Ростелекома" прислал вопрос о том, как называли в XVIII веке танцующие пары в Смольном институте благородных девиц, состоящие из двух дам. Правильный ответ — "шерочка с машерочкой".