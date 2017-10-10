В России издали первый учебник по помощи неизлечимо больным детям

В России издали первый учебник по помощи неизлечимо больным детям

В России издали первый учебник по помощи неизлечимо больным детям

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Презентация первого в России фундаментального учебника по помощи неизлечимо больным детям — "Оксфордского руководства по паллиативной помощи детям" — прошла 10 октября в международном мультимедийном пресс-центре агентства "Россия сегодня".

Эта книга — самый известный учебник по облегчению детской боли. "Оксфордское руководство" было написано 72 специалистами из 12 стран и содержит сведения обо всех аспектах паллиативной помощи: ее история, развитие, философия, психология смерти, общение врача и пациента, взаимодействие с волонтерами, клинические вопросы контроля симптомов, этика и право, а также вопросы организации паллиативных служб.

Эксперты, принявшие участие в презентации книги, сошлись во мнении, что она является важным стратегическим шагом на пути к тому, чтобы в России появлялось больше специалистов по паллиативной медицине, которых на данный момент крайне мало.

Первая тысяча экземпляров будет распространяться среди представителей учебных заведений, которые занимаются подготовкой специалистов паллиативной помощи, медицинских учебных заведений и профильных благотворительных фондов.

В мероприятии приняли участие заместитель департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Валерий Бузин, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава РФ Диана Невзорова, врач-педиатр Анна Сонькина-Дорман, руководитель детской выездной паллиативной помощи фонд "Милосердие" Наталья Белова, главный редактор портала Милосердие.ру Юлия Данилова и директор издательского дома "Практика" Владимир Ананичев.