Утвержден дизайн оформления детского хосписа в Павловске

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Генеральный директор АНО "Детский хоспис", основатель и руководитель Детского хосписа в Санкт-Петербурге Александр Ткаченко утвердил дизайн оформления нового стационара, который в скором времени начнет работу в Павловске, сообщает пресс-служба хосписа. Проект интерьеров был разработан Ольгой Малышковой.

"Качество оформления помещения, уютная атмосфера, продуманность каждой детали — все это принципиально важно для нас, — отмечает Александр Ткаченко. — Мы делаем все, для того чтобы пациенты детского хосписа чувствовали себя в стационаре как дома. Мы стремимся к тому, чтобы детям и родителям в детском хосписе было максимально комфортно и приятно, ведь повышение качества жизни ребенка с тяжелым заболеванием — одна из главных задач паллиативной помощи".

Здание нового стационара расположено в одном из красивейших мест Санкт-Петербурга — в парке "Мариенталь" вблизи дворца императора Павла I. В хосписе будет воссоздана атмосфера исторического Петербурга, величественного и царского. Оформление стен и детали интерьера будут напоминать дворцы и усадьбы XIX века. За образец дизайнер взяла Строгановский дворец.

Коридоры стационара будут оформлены в стиле лоджий Рафаэля. В комнатах пациентов классический стиль должен ощущаться особенно уютно и комфортно, поэтому дизайнер предложила "разбавить" классику современными тенденциями.

Хоспис рассчитан на девять палат для семейного пребывания. В нем также разместятся палаты интенсивной терапии, гостиная, обеденный зал, игровая и сенсорная комнаты. В стационаре будут наблюдаться дети с тяжелыми заболеваниями из Ленинградской области и других регионов России.

Открытие учреждения запланировано на следующий год. Капитальный ремонт здания ведется исключительно за счет добровольных пожертвований.